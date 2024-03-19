دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع كلاً من بنك رأس الخيمة الوطني وطيران العربية اتفاقية تعاون تعمل على توسيع شراكتهما الاستراتيجية وتجديد التعاون الائتماني بينهما، وحضر مراسم التوقيع مجموعة من الرؤساء التنفيذين في كلتا المنظمتين مما عكس الشراكة القوية والدائمة بينهما.

ستوفر بطاقة الائتمان التي سيتم اطلاقها وذات العلامة التجارية المشتركة من بنك رأس الخيمة الوطني وطيران العربية مجموعة من المزايا منها مكافآت Air Rewards على كل عملية انفاق بالبطاقة، ومكافأة عند الانضمام، وتذكرة طيران ذهاب وعودة سنوية مجانية، وخطط سداد بدون فوائد على تذاكر العربية للطيران، وخدمات نقل المطار المجانية وغيرها الكثير.

صرح راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "سعيدون بهذا التعاون المميز والذي سيعود بالنفع على عملاء بنك رأس الخيمة الوطني وطيران العربية وتوفر لهم المزيد من المكآفات. تعتبر هذه الشراكة بمثابة شهادة على هدفنا المشترك المتمثل في تقديم قيمة قوية وتجربة رائعة للعملاء. ويتطلع بنك رأس الخيمة الوطني والعربية للطيران إلى مكافأة حاملي بطاقاتنا بطرق مفيدة في كل خطوة من رحلتهم."

يستمر بنك رأس الخيمة الوطني بكونه في الصدارة في عالم بطاقات الائتمان حيث حقق البنك في عام 2023أداءً قياسياً مع تحقيق أعلى حجم إنفاق على بطاقات الائتمان بفضل نمو بنسبة 20٪ على أساس سنوي. كما تم اضافة العديد من الخصائص الالكترونية في تطبيق الهاتف المحمول لبنك رأس الخيمة الوطني مما يجعل الأمر أسهل وأسرع للعملاء الجدد للحصول على بطاقة ائتمانية.

كما صرح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لطيران العربية: " إن شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني والتي تعكس التزامنا المشترك بتقديم قيمة معززة لعملائنا وتوسيع حضورنا في السوق، تخدم عملائنا المشتركين وتتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير خدمات ذات قيمة للمستخدمين في كل محطة في رحلتهم ."

تعمل العربية للطيران من فروعها الرئيسية في الشارقة وأبو ظبي ورأس الخيمة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان. ومع أسطولها الحديث المكون من 73 طائرة إيرباص A320 وA321، قامت الشركة بتوسيع شبكتها إلى أكثر من 206 وجهة بحلول عام 2023، مما يظهر نموًا عالميًا كبيرًا. لقد كان النمو الاستراتيجي الذي حققته "العربية للطيران" جديراً بالملاحظة، مما عزز مكانتها كشريك مثالي لبطاقة الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة.

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