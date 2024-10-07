الدوحة، قطر: حصد بنك دخان جائزة "النجم الصاعد" في قطر ضمن جوائز يوروموني للتميّز 2024، والتي تسلّط الضوء على الإنجازات البارزة التي يحققها في مجالات النمو والتطوّر المبتكر في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

على مدار العام الماضي، حقق بنك دخان تقدمًا بارزًا في مبادراته الرقمية مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وربحية لافتة. ويؤكّد الفوز بهذه الجائزة على هذه الإنجازات كما يرسخ مكانة بنك دخان كأحد المؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي في قطر.

وفي هذا الاطار، كان بنك دخان قد دشّن أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال، ما يتيح للعملاء إدارة أموالهم رقميًا دون عناء؛ ويضع بنك دخان في طليعة المؤسسات المصرفية المتميّزة رقميًا في قطر. كما طرح بنك دخان جهاز الخدمة الذكية، Smart Kiosk ، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة تُمكن العملاء من طباعة بطاقاتهم المصرفية على الفور، بيسر وسهولة، فضلا عن إضافة الخدمات الرقمية Apple Pay و Samsung Wallet و Google Pay إلى محفظته عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس، ما يؤكد التزامه بتبني أحدث التقنيات وتزويد العملاء بخيارات دفع متعددة وآمنة.

كذلك، تم تصميم منصة الخدمات المصرفية متعددة القنوات لبنك دخان لتوفير تجربة شاملة للعملاء. فبالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، توفر المنصة مجموعة من المزايا التي تلائم أسلوب حياة العملاء العصري مثل حجز الطيران، وتأجير السيارات، وخدمات متعلقة بنمط الحياة.

شكّل نهج بنك دخان الذي يركز على العملاء مفتاح نجاحه المستمر في السوق المصرفية التنافسية في قطر، ويعكس تكريمه في جوائز "يوروموني" للتميز خبرة كوادره البشرية وجهوده المستمرة في قيادة التحول الرقمي لخدماته وتثبيت مكانته في طليعة المؤسسات المالية الناشطة في القطاع المصرفي.

يواصل بنك دخان بخطى ثابتة مسيرته نحو الابتكار المصرفي الرقمي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع ضمان أعلى معايير خدمة العملاء والأداء المالي.

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