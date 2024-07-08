دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية متعددة السنوات لبطاقات الائتمان والخصم مع "فيزا"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الدفع الرقمي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم حلول مبتكرة ترتكز على العملاء وتجعلهم محور اهتمامها، وذلك لحاملي بطاقات بنك دبي التجاري عبر جميع القطاعات.

وقع اتفاقية الشراكة خالد الحمادي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وسليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لفيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وأندرو توري، الرئيس الإقليمي لفيزا في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل بنك دبي التجاري مع فيزا لإنشاء "مركز التميز" المدعوم من قبل Visa Consulting and Analytics (VCA)، والذي سيركز على تسريع وتبسيط تجارب الدفع للعملاء. من خلال تحليل البيانات الأساسية واستخلاص الرؤى، ستعمل Visa Consulting and Analytics على إعداد خطة قابلة للتنفيذ تهدف إلى معالجة تحديات الأعمال وتقديم حلول مخصصة للعملاء. وسيدعم هذا النهج التعاوني أهداف البنك في التوسع في السوق وتصميم المنتجات بشكل أفضل واكتساب العملاء وتعزيز تفاعلهم، مع التركيز على مجالات مثل تشجيع استخدام البطاقات من خلال التحفيز والمكافآت، ووضع بطاقات فيزا بنك دبي التجاري كخيارهم المفضل في المحافظ الرقمية، وتعزيز المعاملات عبر الحدود وتسريع الدفع، وتوسيع نطاق أعمالنا من خلال التعاون الاستراتيجي مع التجار الرقميين.

علاوة على ذلك، سيعمل بنك دبي التجاري وفيزا على إعادة تعريف المشهد التسويقي لبطاقات بنك دبي التجاري من خلال مبادرات مثل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تجارب إشراك العملاء الرقميين، ورعاية الفعاليات الهامة مثل الألعاب الأولمبية، وإطلاق حلول التقسيط من فيزا في الإمارات العربية المتحدة لتقديم خيارات دفع مرنة لعملائنا مباشرة من خلال نقاط البيع بالتجزئة (POS)، وتقديم مجموعة شاملة من الفوائد ذات القيمة المضافة داخل الدولة وخارجها، مع التركيز على تعزيز تجارب حاملي بطاقات بنك دبي التجاري الجدد والحاليين.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا القائمة مع فيزا بينما نواصل مهمتنا في توفير حلول دفع مبتكرة ومرتكزة على العملاء. يشهد القطاع المالي تغيرات كبيرة بسبب الاضطرابات التكنولوجية وظهور لاعبين جدد، فضلاً عن توقعات العملاء المتطورة باستمرار. وستساهم شراكتنا مع فيزا في تطوير نماذج أعمال جديدة وتقديم عروض عملاء مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. في بنك دبي التجاري، نحن ملتزمون بلعب دور رائد في رقمنة قطاع المدفوعات المالية وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة وتوفر تجارب مصرفية سلسة".

وأضاف خالد الحمادي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: "نحن فخورون بتمديد شراكتنا الاستراتيجية مع فيزا. بفضل الخبرة العالمية لشركة فيزا والتزام بنك دبي التجاري بتلبية احتياجات عملائه، نسعى لتقديم حلول دفع أكثر سلاسة، وتقديم مجموعة متنوعة من الميزات والمنتجات والعروض التنافسية والمبتكرة التي تعتمد على بيانات العملاء وتستند إلى رؤاهم واحتياجاتهم، حيث يشمل ذلك تعزيز تجربتهم المصرفية ومكافأتهم وتقديم فوائد ذات قيمة مضافة لهم. "

من جهتها قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لفيزا في الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع بنك دبي التجاري من خلال هذه الشراكة الحصرية متعددة السنوات لبطاقات الائتمان والخصم، حيث سنواصل العمل معًا لتطوير منتجات جذابة تقدم تجارب سلسة وآمنة ومجزية لعملاء البنك. كما سيتمكن بنك دبي التجاري من الاستفادة من قدرات البيانات والتحليلات الرائدة في القطاع من فيزا لتعزيز الابتكار مع تجارب مخصصة لحاملي بطاقات فيزا بنك دبي التجاري. نتطلع أيضًا إلى تقديم قيمة لتجار التجزئة المحليين والمساهمة في جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتنمية الاقتصاد الرقمي ".

نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

لمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني prandmedia@cbd.ae

نبذة عن فيزا:

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V) . تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa CEMEA Blog، أو متابعة أخبارنا على تويتر: @VisaCEMEA

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا