دبي: أعلن بنك دبي التجاري http://www.cbd.ae، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم مزايا حصرية لعملاء البنك، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من المهرجانات والفعاليات المتميزة التي تشكل جزءًا رئيسيًا من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي.

وتعكس هذه الشراكة التزام بنك دبي التجاري بدعم طموحات عملائه والمجتمع الأوسع، حيث ستتيح المشاركة في مجموعة واسعة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، ورأس السنة الصينية، ورمضان في دبي، والعيد في دبي، والتخفيضات الالكترونية الكبرى، و3 أيام من التخفيضات الكبرى، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وموسم العودة إلى المدارس، ومهرجان دبي للمفروشات، ومهرجان الأضواء "ديوالي"، وتحدي دبي للياقة، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وقع الاتفاقية كل من أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وخالد الحمادي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري.

مزايا فريدة للعملاء وتجارب مميزة للمجتمع

من خلال هذه الشراكة، سيقدم بنك دبي التجاري مزايا فريدة تهدف إلى الارتقاء بتجربة عملائه وتحسين جودة حياتهم، والمساهمة في تعزيز روح المجتمع الحيوية والنابضة بالحياة في دبي.

مزايا حصرية للعملاء: سيتمتع حاملو بطاقات بنك دبي التجاري باسترداد نقدي مميز، وخصومات حصرية، وعروض ترويجية خاصة بالتسوق، والضيافة، والترفيه، وذلك خلال المهرجانات والفعاليات المختلفة على مدار العام.

عروض وحملات ترويجية مميزة: إلى جانب مزايا التجزئة وأسلوب الحياة الحصرية، سيطلق بنك دبي التجاري حملات وعروضًا استثنائية خلال أبرز الفعاليات والمهرجانات الكبرى، مع التركيز على التوعية المالية والتخطيط ضمن المبادرات المجتمعية الرائدة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

مبادرات مجتمعية مؤثرة: لتعزيز الترابط الاجتماعي، سيقوم البنك بتنظيم أنشطة وبرامج متنوعة تشمل برامج صحية ورياضية، وفعاليات عائلية، إضافة إلى تجارب تفاعلية التي من شأنها أن تترك بصمة إيجابية في حياة المشاركين.

التزام مستدام بإثراء المجتمع

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التنوع الثقافي والحياة المجتمعية النابضة في دبي، من خلال توفير فرص فريدة للأفراد والعائلات للتواصل والاحتفال. سواء من خلال دعم مهرجانات التسوق الشهيرة، أو الاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية مثل رمضان والعيد، أو تعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال فعاليات كـ"تحدي دبي للياقة"، فإن هذه الشراكة تعكس التزامنا بتقديم تجارب ملهمة تثري حياة المقيمين والزوار على حد سواء.

وصرّح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، قائلاً:

"تُعد هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فرصة استثنائية لإثراء حياة عملائنا وتعزيز رفاهية المجتمع الذي نعيش فيه. من خلال شراكتنا هذه لتقديم مزايا حصرية وتجارب فريدة خلال أبرز الفعاليات والمهرجانات في دبي، نجدد التزامنا الراسخ بدعم طموحات عملائنا وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. يفخر بنك دبي التجاري بلعب دور حيوي في إحياء روح مهرجانات دبي، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن جاذبية وإلهامًا على مستوى العالم."

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

"تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري نقطة تحول بارزة في مسيرتنا نحو تقديم تجارب استثنائية للمقيمين والزوار، ضمن تقويمنا الغني بالمهرجانات والفعاليات المميزة. ويجسد هذا التعاون الروح المثالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المزدهر في دبي. وبموجب هذه الشراكة فإننا نسعى معاً لتعزيز قطاع التجزئة، وتحقيق نمو مستدام، ودفع عجلة السياحة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش، والزيارة، والعمل".

نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

-انتهى-

#بياناتشركات