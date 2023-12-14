دبي: يفخر بنك دبي التجاري، وهو أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن يؤكِّد التزامه بتحقيق مستقبل مستدام، وقد تجلَّى ذلك من خلال توقيعه لمذكرة تفاهم مع شركة "فيزا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال السداد الرقمي. وتُعتبر مذكرة التفاهم هذه بمثابة الخطوة التالية في شراكة طويلة الأمد بين بنك دبي التجاري و"فيزا". وبتوقيعهما على مذكرة التفاهم هذه، فقد التزم الطرفان بالتعاون المستقبلي في مبادرات الاستدامة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود المتمثِّل بتعزيز الاستدامة، وعلى وجه الخصوص من حيث التوعية بمخاطر الانبعاثات الكربونية والتفاعل معها وتعويضها.

هذا وتتيح مذكرة التفاهم هذه لبنك دبي التجاري و"فيزا" تقديم رؤى أفضل حول البصمة الكربونية للعملاء الناجمة عن أنماط إنفاقهم. وهو ما يُنظر إليه كعامل تمكين رئيسي في تثقيف المستهلكين فضلاً عن تزويد العملاء بالوسائل اللازمة لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنهم.

وقال خالد الحمادي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك دبي التجاري: "تُعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة محورية في شراكتنا الطويلة الأمد مع فيزا والتزامنا بالاستدامة. وإنَّنا في بنك دبي التجاري، ندعم تطلعات عملائنا، وهذا التعاون يتيح لنا تمكينهم من المساهمة في مستقبل مستدام لأنفسهم وللأجيال القادمة."

وعلَّق عثمان بن هندي، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة لدى بنك دبي التجاري قائلاً: "لقد شهد بنك دبي التجاري عام 2023 تحولات جوهرية في رحلته نحو تحقيق الاستدامة. وما يؤكِّد تفانينا في هذا المجال هو إطلاق سنداتنا الخضراء الذي أعقبه الالتزام على المستوى العام بتحقيق الحياد الكربوني في انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتنا بحلول عام 2030. وهذا الإعلان يمثِّل علامة فارقة أخرى لمساهمتنا الفاعلة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة "فيزا" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "كشف بحثنا الأخير عن المعاملات التجارية المستدامة أنَّ أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينشدون خيارات ماليَّة أكثر استدامة من بنوكهم، ما يمثِّل فرصة كبيرة للمؤسسات الماليَّة لتعزيز الاستدامة بشكل فعال. وإنَّه ليسعدنا دعم شركائنا مثل بنك دبي التجاري في تلبية هذا الطلب ومساعدة حاملي بطاقاتنا على جعل كل معاملة ينفذونها خطوة نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة".

ويلتزم بنك دبي التجاري بدعم مجابهة التحديات البيئية على مستوى العالم بشكل مؤثِّر وهادف. وفي عام 2022، قدم البنك استراتيجيته الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

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