دبي - أعلن بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع) اليوم عن نشره إطار عمله الخاص بالتمويل المستدام للبنك، والذي تم وضعه لتسهيل توفير التمويلات المتعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية. وبذلك، يعد بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة ينشر إطار عملٍ من هذا القبيل.

وبموجب إطار العمل المذكور، سيقوم بنك دبي الإسلامي بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، وتوفير الإسكان ميسور التكلفة، والحصول على الخدمات الأساسية.

ويدعم إطار العمل الجديد التزام بنك دبي الإسلامي بتعزيز توجهاته الخاصة بالاستدامة، وذلك عبر توفير التمويل للشركات والمشاريع التي تبذل جهوداً ملموسة في مجال تحول الطاقة في الإمارات العربية المتحدة. وقد أطلق البنك بالفعل عدداً من العروض المبتكرة للتمويل المستدام، مثل التمويل الأخضر للسيارات الكهربائية والهجينة، وحلول تمويل الإسكان المخصصة لتوفير مساكن ميسورة التكلفة في دولة الإمارات. ويتيح إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي تسريع هذه الجهود، ما يتيح المجال للبنك لتوفير تمويل مستدام متنوع عبر صيغ متعددة في المستقبل.

هذا وتم تقييم إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي من قبل هيئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمؤسسة خدمات المساهمين المؤسسيين (ISS)، والتي خلصت إلى أن إطار العمل هذا يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة للرابطة الدولية لأسواق رأس المال، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء ومبادئ القروض الاجتماعية لرابطة سوق القروض. وجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد، قام بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، بدعم بنك دبي الإسلامي في تطوير إطار العمل هذا.

وفي معرض تعليقه على نشر إطار عمل التمويل المستدام، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "نحن سعداء للغاية بنشر إطار عملنا للتمويل المستدام، وبالأصداء الإيجابية التي حصل عليها من الأطراف المعنية في هيئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمؤسسة خدمات المساهمين المؤسسيين. ويعكس إطار العمل هذا التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتحقيق تطلعاته على صعيد الاستدامة، والمضي قدماً بأجندة صافي الانبعاثات الصفرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة. ونحن متحمسون جداً للإمكانات الهائلة التي يوفرها إطار العمل هذا لتسريع وتعزيز جهودنا لنصبح بنكاً أكثر استدامة، علاوة على تعزيز الوصول إلى التمويل المستدام في أسواق رأس المال لدعم محفظة التمويل المستدام التي يوفرها البنك".

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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