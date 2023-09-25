بالشراكة مع منظمات غير حكومية

دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم أنه سيقوم بزرع شجرة واحدة لكل متعامل جديد يقوم بفتح حساب مصرفي لدى البنك. ولا يهدف البنك من خلال هذه المبادرة الجديدة، مجرد اتخاذ خطوة مهمة في إطار جهوده للعمل المناخي، بل يسعى لترك أثرٍ كبيرٍ ومستدام، عبر إشراك متعامليه في هذه الجهود والمساهمة في بناء مجتمع من الأفراد المهتمين بالبيئة.

وعلى أعتاب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP 28)، وبينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة ممثلي العالم أجمع على منصة واحدة متماسكة للتخطيط والعمل على القضايا المناخية الملحّة، فإن هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تنبثق من جوهر بنك دبي الإسلامي، تمثل شهادة حيّة على طموحات البنك في لعب دورٍ رائد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجعل العالم مكاناً أفضل للجميع. وانطلاقاً من التركيز الرئيسي لهذا العام، إذ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً التزامها الراسخ تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قام بنك دبي الإسلامي بإعادة تنشيط ميثاقه من خلال تضمين الاستدامة داخل النسيج الأساسي للمؤسسة المالية الرائدة. وتكمن الفكرة الأساسية في هذا الأمر في جعل الخدمات المصرفية مجزية للمتعاملين وتنمية الشعور بالمسؤولية داخل المجتمع تجاه المناخ والبيئة.

هذا وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمتين غير حكوميتين رائدتين في هذا المجال، هما مجموعة الإمارات للبيئة ومجموعة ستوري، وسيتضمن التعاون بين هذه الأطراف كلاً من زراعة الأشجار المحلية، بالإضافة إلى غابات أشجار المانغروف. وسيحصل المتعاملون الجدد في إطار هذه المبادرة، على معلومات محددة بشأن الأشجار المخصصة لهم.

وفي معرض حديثه عن هذا المشروع المميز، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "تعكس مبادرة (شجرة لكل شخص) التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ تجاه قضايا الاستدامة وتغير المناخ. وتعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزء لا يتجزأ من استراتيجية أعمالنا، وسوف تستمر في تحديد شكل عملياتنا في المستقبل. وباعتبارنا أكبر مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المؤسسات الأكثر تأثيراً على صعيد عالمي، فإننا نؤمن بأن مسؤوليتنا، لا تتمثل فقط في مواءمة عملياتنا لتقليل البصمة الكربونية لمجموعتنا، بل أيضاً في لعب دور محوري في التأثير والتحويل وتغيير الطريقة التي ينظر بها متعاملونا والمجتمع بشكل أوسع إلى العمل المناخي والاستدامة".

وأضاف د. شلوان: "لا شك بأن الوقت للتغيير قد حان، ومن هنا فإن بنك دبي الإسلامي يمضي قدماً في هذه الرحلة المذهلة المتوافقة مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050."

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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