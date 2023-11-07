في إطار سعيه لبناء مستقبل مستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطوات كبيرة في إطار جهوده لتعزيز التثقيف المالي لدى اليافعين من خلال ملتقاه المبتكر للتمكين المالي للشباب، والذي يعد مبادرة رائدة تهدف إلى تزويد الشباب بمعلومات وموارد قيّمة تساعدهم على أن يصبحوا أكثر خبرة في المجال المالي.

ويتجلى التزام بنك دبي الإسلامي بتمكين الشباب في المجال المالي من خلال هذا الحدث الرائد الذي يعد الأول من نوعه، هذا ويتمتع البنك بتاريخ غني من العمل والتعاون مع مؤسسات تشاركه رؤيته لتنمية ودعم الشباب. وبالشراكة مع شركة كيه إف آي جلوبال خلال الحملتين الماضيتين، تمكن بنك دبي الإسلامي من التعاون المثمر مع حوالي 50 مدرسة، وترك أثراً إيجابياً كبيراً على ما يقارب 4000 طالب. صممت المبادرة بهدف تعزيز الثقافة المالية وتزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: " يُعَدُّ ملتقى التمكين المالي للشباب خطوة هامة في سياق التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتمكين الشباب، مؤكدًا التزام البنك على دعم أجندة الاستدامة. ويجمع الملتقى بين المؤسسات التعليمية والطلاب وريادة بنك دبي الإسلامي لتسليط الضوء على أهمية الصحة المالية وتعزيز القدرات الاستراتيجية لدى الشباب. وتؤكد ردود الفعل الإيجابية التي شهدناها للحضور وانطباعهم عن البرنامج استثمارنا الفعال في النهوض بمبادرة التوعية المالية هذه، وذلك في إطار سعينا المستمر لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

كما يتيح لنا هذا الملتقى تكريم المؤسسات التعليمية والثناء على جهودهم التي كان لها دور كبير في نجاح حملة التوعية المالية، لنؤكد بهذا تفانينا تجاه الاستثمار في جيل المستقبل. وتماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة، فإننا نرى بأن الثقافة المالية قد باتت مهارة أساسية في الاقتصاد العالمي سريع الخطى اليوم، ومتطلب أساسي لتعزيز قدرات الأفراد، ولكن أيضًا لضمان مستقبل مستدام للجميع. ونحن في بنك دبي الإسلامي، تكمن مهمتنا في ضمان تزويد العقول الشابة بالمعرفة المالية المطلوبة والمهارات اللازمة ليتمكنوا من إدارة شؤونهم المالية بنجاح، وتهيئتهم لتخطي التحديات المستقبلية بكل ثقة".

حضر الملتقى الذي عقد في مكتبة محمد بن راشد حوالي 100 من الطلاب والعمداء والمسؤولين الأكاديميين ممن يمثلون 17 مؤسسة أكاديمية وتعليمية، حيث استعرض بعض مدراء المدارس والطلاب تجاربهم المختلفة من الحملات السابقة وأهم ما تعلموه منها. وتجدر الإشارة بأن جهود بنك دبي الإسلامي في رعاية وتعزيز إمكانات الجيل القادم، تتماشى بشكل قوي مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتنمية الشباب.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 70 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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