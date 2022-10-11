دبي: في إطار جهوده المتواصلة لبناء وتعزيز ثقافة عمل تتمحور حول المتعاملين في جميع أقسامه وعملياته، أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، مؤخراً عن طرح ميثاق خدمة المتعاملين #كل_الأمور_تدور_حولكم، والذي يعكس تعهد البنك والتزامه بتزويد المتعاملين بخدمات مصرفية يسهل عليهم فهمها، وبطريقة تتسم بالمسؤولية ووفقاً لأعلى معايير النزاهة.

وتم الكشف عن هذا الميثاق خلال حفل أقيم في فرع البنك بشارع الشيخ زايد، بحضور مسؤولين من كبار المدراء والموظفين من مختلف إدارات البنك، وذلك بالتزامن مع احتفالات أسبوع خدمة المتعاملين التي انطلقت حول العالم الأسبوع الماضي.

وفي إطار جهوده لزيادة مستويات التفاعل مع المتعاملين والموظفين، أقام البنك بعض الأنشطة والفعاليات المميزة خلال أسبوع خدمة المتعاملين مع إطلاقه تعهداً بتعزيز وعي موظفيه بضرورة بناء ثقافة تتمحور حول متعاملي البنك، كما ضمت احتفالات الأسبوع فعاليات مليئة بالمتعة لتشجيع المتعاملين ممن زاروا فروع البنك خلال الفترة الماضية للمشاركة في هذه المبادرة الاحتفالية.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "لطالما تمتع بنك دبي الإسلامي بالتزام صارم بابتكار طرق ووسائل فريدة من نوعها للتعبير عن تقدير كل خطوة من خطوات رحلة متعاملينا مع البنك. ونهدف من خلال طرح ميثاق خدمة المتعاملين #كل_الأمور_تدور_حولكم، الذي يمثل تعهدنا بتقديم أعلى مستويات خدمة المتعاملين إلى تشجيع جميع موظفي البنك على الالتزام الدائم بالمبادرة، والإصغاء، والتعلم، والتفكير والتحسين، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الفردية لكل متعامل على امتداد رحلته مع بنك دبي الإسلامي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لمتعاملينا الذين انضموا إلينا في هذه المبادرة الرائعة، والتي نثق بأن تأثيرها سيكون كبيراً على تعزيز علاقتنا بكل الأطراف المعنية".

وأضاف السيد مالهوترا: "يعد تعزيز الثقافة المالية لمتعاملينا وتبسيط خدمات بنك دبي الإسلامي جانباً مهما ًمن الجوانب التي يتناولها ميثاقنا الجديد، والذي يهدف إلى تقريب متعاملينا أكثر من مستقبل يزخر بالفرص والإمكانيات اللامحدودة. ويمثل هذا الميثاق بالنسبة لنا منصة نعمل من خلالها على تطوير خدمة المتعاملين والإصغاء إليهم وتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لمعالجة أي مسألة مصرفية قد يواجهونها ".

لمعرفة المزيد حول ميثاق العملاء من بنك دبي الإسلامي، يرجى زيارة الرابط: -https://www.dib.ae/aboutcharter-us/customer

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى أكثر من 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يعادل 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريباً ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 3 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعاملي التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك حوالي 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018. وفي مطلع عام 2020، أكمل بنك دبي الإسلامي صفقة الاستحواذ على نور بنك، مما عزز مكانته كبنك رائد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. وقد حصد بنك دبي الإسلامي لقب أفضل بنك إسلامي في العديد من المناسبات المرموقة، وتم تكريمه تقديراً لأدائه الاستثنائي كواحد من أقوى البنوك الإسلامية على الصعيد العالمي، مما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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