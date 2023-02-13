دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، الحائز على تصنيف “A3” من قبل وكالة "موديز" وتصنيف “A” من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وقد أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية. وقد اتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

وقد أثبت هذا الاصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى مليار دولار أمريكي)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف - ما يمثل بحد ذاته أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: " إننا سعداء للغاية بالإعلان اليوم عن نجاح إصدارنا الثاني من الصكوك المستدامة، وهو أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط. حيث يأتي هذا الإصدار مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050. وبينما عكس إصدارنا الأول من الصكوك في العام 2022 ثقة السوق بإمكانيات بنك دبي الإسلامي والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، فقد شهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليار دولار أمريكي مما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف. وأود هنا أن أتقدم بجزيل الشكر لمستثمرينا على ثقتهم وإيمانهم المتواصلين ببنك دبي الإسلامي. وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، فأننا نبقى ملتزمين بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل. ونأمل أن يسهم نجاح هذا الإصدار في تشجيع المؤسسات الأخرى المصدرة في الدولة على أن تحذو حذونا في هذا المضمار".

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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