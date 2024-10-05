دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفل بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تطوير الموظفين أصحاب الكفاءات العالية والذي يعد إنجازًا لافتًا يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

وفي إطار مساعيه المتواصلة لصقل المواهب وتعزيز مهاراتهم المهنية، نجح برنامج الموظفين أصحاب الكفاءات العالية الذي انطلق في عام 2015 بتوفير منصة حيوية ساهمت بإعداد مجموعة كبيرة من المتدربين بلغ عددهم ما يقارب 150 موظفًا للتميز على الصعيد الفردي وتحقيق فرص النمو الطموحة للبنك، مما كان له الأثر الكبير في النهوض بأدائهم المهني وتقديم مثال يحتذى به.

قام الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، بتكريم الدفعة الخامسة من برنامج تطوير الموظفين أصحاب الكفاءات العالية للبنك، بحضور كبار المسؤولين في بنك دبي الإسلامي.

خضع المشاركون في البرنامج الذي استمر لمدة 18 شهرًا، لتقييمات صارمة وتدريبٍ على المهارات اللازمة وحصلوا على التوجيه والتدريب المناسب للوظائف التي يقومون بها. وقدم البرنامج بالتعاون مع شركاء عالميين مرموقين، تجارب تطوير قيادية لضمان تزويد المشاركين بالقدرات التي تؤهلهم للتميز والتفوق في مناصبهم والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.

ولضمان استمرار الزخم الذي حققه البرنامج، أعلن بنك دبي الإسلامي أيضًا عن فتح باب الترشيحات للدفعة التالية من برنامج الموظفين أصحاب الكفاءات العالية، والتي من المقرر أن تبدأ في الربع الأخير من عام 2024.

عبّر د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عن اعتزازه بالنجاح المتميز الذي حققه البرنامج، قائلًا: "يعتبر برنامج الموظفين أصحاب الكفاءات العالية ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتطوير المواهب، حيث تم تصميمه بأسلوب مبتكر لإعداد الجيل القادم من قادة القطاع المالي والمصرفي. هذه المبادرة تجسد التزامنا بتعزيز الإمكانات الكامنة لدى موظفينا، من خلال تزويدهم بمهارات متطورة وتمكينهم من تحقيق نمو شخصي ومهني مستدام، مما يساهم في دعم أهداف البنك الاستراتيجية.

طموحنا يتمثل في إطلاق قدراتهم للمشاركة الفعالة في القطاع المصرفي، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات الاقتصادية. أهنئ جميع الخريجين على إنجازهم، وأتطلع إلى رؤية بصمتهم في دعم مسيرتنا. كما أتوجه بالشكر إلى شركائنا على دورهم المحوري في هذا البرنامج، والذي ساعد في بناء جيل جديد من المهنيين القادرين على قيادة مستقبل مؤسستنا."

هذا ويستمر بنك دبي الإسلامي في الاستثمار بموظفيه، ليحافظ على ريادته في القطاع المصرفي باعتباره جهة عمل مفضلة، ومكرسة لتعزيز النمو المهني لموظفيها والالتزام بالشمولية على جميع المستويات، بما في ذلك الأجندة الحيوية لتعزيز التوطين.

لمزيد من المعلومات حول برامج التدريب وفرص العمل في بنك دبي الإسلامي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dib.ae.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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