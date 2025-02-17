دبي : أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة جديدة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، بهدف تمكين متعامليه من تحويل مكافآت الولاء التي يحصلون عليها إلى نقاط أفيوس. وتساهم هذه الشراكة بتوسيع نطاق خيارات الاسترداد المتاحة لمتعاملي بنك دبي الإسلامي، ما يوفر لهم إمكانية الحصول بسهولة على مزايا رائعة للسفر وأسلوب الحياة.

وفي إطار هذه الشراكة، يمكن لمتعاملي البنك الآن استبدال مكافآت الولاء التي يحصلون عليها بنقاط أفيوس، والتي يمكن استخدامها في السفر مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأعضاء في تحالف oneworld® وشركات الطيران الشريكة، فضلاً عن ترقية درجة السفر، ووزن إضافي للأمتعة، والحجوزات المباشرة مع القطرية لطائرات رجال الأعمال، وباقات العطلات المذهلة من القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المقاهي والمطاعم المتعددة في السوق الحرة القطرية، والاستمتاع بتجربة استثنائية في نادي الامتياز كوليكشن، وغير ذلك الكثير.

وتتيح ميزة تحويل مكافآت الولاء إلى نقاط أفيوس مرونة أكبر للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز مكافآتهم المصرفية مقابل تجارب مميزة للسفر وأسلوب الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الشراكة خيارات المكافآت لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية في الإمارات العربية المتحدة مع توفر 91 رحلة أسبوعية للخطوط الجوية القطرية من دولة الإمارات إلى الدوحة وخارجها، بما في ذلك 35 رحلة أسبوعية من كلٍّ من دبي وأبوظبي، و21 رحلة أسبوعية من الشارقة.

وسيحصل متعاملو بنك دبي الإسلامي على 1,000 نقطة أفيوس مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية مقابل كل 20,000 نقطة ولاء يتم تحويلها. وعلاوة على ذلك، سيحصل جميع المتعاملين الذين يقومون بتحويل نقاط الولاء إلى أفيوس لغاية 28 فبراير 2025 على 40% نقاط أفيوس إضافية كجزء من عرض محدود المدة، احتفالاً بإطلاق هذه الشراكة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها بنك دبي الإسلامي لتعزيز برنامج الولاء ومنح متعامليه مكافآت قيّمة تضفي المزيد على تجربتهم المصرفية. ويحصل المتعاملون المسجلون في برنامج مكافآت الولاء على نقاطٍ من خلال تعاملاتهم المصرفية المختلفة، بما في ذلك المشتريات التي تتم باستخدام البطاقات المغطاة من بنك دبي الإسلامي، ودفع الفواتير عبر قنوات البنك الرقمية، وتحويل الرواتب، والاستفادة من الحلول التمويلية. ويواصل بنك دبي الإسلامي من خلال استرداد نقاط أفيوس، توسيع نطاق المزايا التي يوفرها لمتعامليه، ما يضمن لهم تجربة مجزية أكثر سلاسة. وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بتوفير حلول مبتكرة تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم المتطورة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "نواصل التزامنا في بنك دبي الإسلامي بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وإقامة شراكات هادفة تعزز التجارب المالية وأسلوب الحياة لمتعاملينا. ويشكل دمج برنامج مكافآت الولاء مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية علامةً بارزةً في برنامج الولاء الخاص بنا، حيث يمنح ذلك لمتعاملينا فرصة تحويل مكافآتهم بسلاسة إلى نقاط أفيوس للحصول على مزايا استثنائية في مجال السفر وأسلوب الحياة. تعزز هذه الشراكة التزامنا بتوفير قيمة ومرونة أكبر، فضلاً عن أنها تضمن لمتعاملينا تجربة مصرفية مميزة."

من جانبه، قال توماس فاداكيداث، نائب الرئيس الأول لبرامج الولاء في الخطوط الجوية القطرية: "يفخر نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية بتقديم طريقة جديدة لجمع نقاط أفيوس لأعضاء النادي في دولة الإمارات من خلال إطلاق شراكتنا الجديدة مع بنك دبي الإسلامي. وتأتي هذه المبادرة كخطوة في سياق رحلتنا المستمرة لجعل البرنامج أكثر ملاءمة وراحة للأعضاء، وتوفير مزيد من الطرق لجمع نقاط أفيوس. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح عرض الإطلاق محدود المدة أعضاءنا الفرصة للحصول على قيمة أكبر عند تحويل مكافآت الولاء إلى نقاط أفيوس. ويمكن لأعضاء نادي الامتياز اختيار استبدال نقاط أفيوس مقابل مكافآت من اختيارهم وهم يستكشفون أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً من الدوحة".

جدير بالذكر أن مكافآت الولاء هو برنامج ولاء مميز يوفره بنك دبي الإسلامي، مصمم لتحويل المعاملات المصرفية اليومية إلى مكافآت مجزية. يمكن للمتعاملين كسب نقاط بشكل تلقائي من خلال الأنشطة المصرفية المختلفة، واستبدالها بمجموعة واسعة من المزايا، من تجارب السفر وأسلوب الحياة إلى التسوق والعروض الحصرية. ومع إتاحة تحويل مكافآتهم إلى نقاط أفيوس، بات برنامج مكافآت الولاء يوفر الآن مرونة أكبر، ما يسمح للمتعاملين بتحقيق أقصى قدر من المكافآت والاستفادة منها في السفر والأنشطة الحياتية المختارة من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية.

لمزيد من المعلومات حول مكافآت الولاء وكيفية استبدالها بنقاط أفيوس، يرجى زيارة www.dib.ae.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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