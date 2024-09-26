استضاف بنك بوبيان مجموعة من طلبة الجامعات والمعاهد المنضمين لبرنامجه التدريبي "بادر ويانا" لتعزيز الوعي المصرفي والمالي لديهم وتقديم النصائح والإرشادات لحمايتهم تجنباً للوقوع كضحية لمختلف مخاطر الاحتيال، لتأتي هذه التجربة ضمن جهوده المتواصلة للتوعية بحملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.

وخلال ورشة العمل، سلط مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان على المعتوق الضوء على أهم المواضيع التي تتناولها الحملة، لاسيما المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكتروني وطرقه وأساليبه المختلفة المنتشرة، وأيضاً التعريف على أفضل الإجراءات التي يجب اتباعها لتعزيز حماية بياناتهم المصرفية والشخصية.

وأوضح أن المكالمات الاحتيالية تُعد واحدة من أكثر طرق الاحتيال وسرقة الهوية شيوعاً والتي تتمثل في قيام المحتالين بالاتصال عبر الهاتف بالضحية وانتحال شخصية موظف بنك أو أي جهة رسمية لإيهام العميل بضرورة تجديد البيانات أو تفعيل البطاقة المصرفية، لذا يتوجب الحذر عند التعامل مع مثل هذه المكالمات كونها ممكن أن تؤدي إلى خسارة مالية وسرقة الهوية وعواقب وخيمة أخرى.

وتطرق المعتوق إلى تعريف الطلبة بمفهوم "الهندسة الاجتماعية" وهي عملية إيهام الضحايا ان الاتصال يأتي من جهة موثوقة حتى يحصل المحتال على ثقة الضحية ويقوم باقناعه بالافصاح عن بياناته السرية والشخصية والمصرفية وحتى في بعض الحالات يطلب منه تحميل برامج وتطبيقات مجهولة أو الضغط على روابط غير موثوقة ليتمكن من خلالها من سرقة بيانات ومعلومات وكلمات المرور الخاصة.

وأكد أن البنك لن يطلب من العميل تحميل أي تطبيق بخلاف التطبيق الرسمي للبنك، فالتطبيق الرسمي للبنك يخضع للعديد من الاختبارات الامنية التي تضمن حماية بيانات العملاء وتأمين بياناتهم الشخصة مؤكداً على ضرورة التحقق من مصدر أي روابط الكترونية عند القيام بأي عملية دفع الكترونية.

وأشار إلى أن بيانات البطاقات المصرفية بمثابة بيانات سرية غير مسموح لأي مستخدم آخر التعرف أو حتى مشاركتها مثل OTP مؤكداً بأنه يستحيل قيام البنك بطلب أي بيانات مصرفية خاصة أو أرقام الـ OTP أو كلمات سرية بهذه الطريقة أو بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة قراءة رسائل الـ OTP والتحقق من صحة العمليات والمعلومات.

ونوه المعتوق إلى ضرورة الحرص على كلمة المرور الشخصية وعدم مشاركتها مع الغير أو حتى القيام باستخدامها في جميع المواقع التي تتطلب ادخالها الامر الذي يجعل بيانات العميل الشخصية والمصرفية اكثرعرضة للاختراق؛ كما يجب أن تكون كلمة المرور فريدة وغير مكررة في أكثر من موقع لانه في حال تعرض احد هذه المواقع للإختراق فلن يتم اختراق كافة الحسابات.

واختتم أنه يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة الإبلاغ الفوري بمجرد الشك في اي عملية اختراق، أو تحايل، أو ملاحظة نشاط مشبوه، أو غير اعتيادي على الحساب المصرفي أو بطاقات الصرف أو الائتمان، وذلك بالاتصال على مركز الاتصال الهاتفي للبنك ، مؤكداً على ضرورة تفعيل الإشعارات للتأكيد على كل عملية مصرفية والتعرف عليها، لا سيما للدفع عبر القنوات الرقمية، مع الحرص على تفقد رصيد الحساب والبطاقة الائتمانية على نحو منتظم.

من الجدير بالذكر أن بنك بوبيان لا يألوا أي جهد في دعم حملة "لنكن على دارية" حيث يحرص دائماً على توفير كافة السُبل والمقومات لنجاحها من خلال تكثيف نشر العديد من مقاطع الفيديو والمواد التثقيفية البرامج التوعوية لمختلف توجهات وتوصيات الحملة بما يعزز حماية العملاء ونشر الثقافة المالية بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية.



-انتهى-

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تعليق الصورة المرفقة: المعتوق خلال ورشة العمل