تحت مظلة Boubyan Business School

الحمّاد: الشراكة تستهدف تطوير قيادات وكوادر بوبيان وفقاً للممارسات الرائدة عالمياً

الدراسات المصرفية: شراكة استثنائية تعزز كفاءات بوبيان البشرية لتقلد أعلى المناصب مستقبلاً

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد الدراسات المصرفية لتقديم مجموعة من الأكاديميات المعتمدة والبرامج التدريبية والشهادات المهنية في إطار سعي البنك المتواصل لدعم عملية التطوير الوظيفي لكوادره البشرية، مع ضمان مواءمة العمل في مختلف الإدارات والوظائف إلى جانب توحيد المبادئ التوجيهية للقيادة في البنك.

ووقع مذكرة التفاهم كلُ من مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بوبيان، عادل الحمّاد، والمدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، رنا عبدالله النيباري، بحضور فريق معهد الدراسات المصرفية ممثلاً في المهندسة سها إسحق العوضي، مدير إدارة التدريب، وبسّام الشمالي، مدير مكتب ضبط الجودة وتطوير الأعمال ومدير العمليات بالإنابة. أما من فريق بوبيان، فقد حضر توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، ومن إدارة التدريب والتطوير كل من نبيل عز العرب وعبدالوهاب الخبيزي.

وبهذه المناسبة قال الحمّاد "إن هذه الشراكة تتماشى مع توجهات استراتيجية النمو في بنك بوبيان التي تستهدف دعم كوادره البشرية وتحسين مهاراتهم القيادية بما يؤهلهم لمواكبة ما يشهده سوق العمل من مستجدات، بالإضافة إلى تحقيق نمو مستدام على جميع المستويات والتأكيد على ترسيخ مكانة البنك لمواكبة التغيرات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية".

وأضاف "نهدف باستمرار في بنك بوبيان إلى ضمان عملنا وفقاً للممارسات التدريبية الرائدة عالمياً والتي تضمن مواصلة رحلتنا نحو الاستثمار الممنهج في العنصر البشري لاسيما في ظل المشهد المصرفي الحالي الذي يمتاز بالتنافسية".

وأوضح الحمّاد أن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات المصرفية – أكثر مؤسسات التدريب الرائدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية في دولة الكويت – يأتي بصورة رئيسية لوضع معايير عالمية لنموذج القيادة في بنك بوبيان وصياغتها على نحو يتوافق مع استراتيجية العمل لتطوير القيادة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بين موظفي البنك. ويشمل ذلك أيضاً الحصول على الاعتمادات اللازمة والشهادات المعتمدة لبرامجنا التدريبية كل حسب تخصصه. وينطلق هذا التوجه من رغبة بوبيان في تبني المعايير الرائدة عالمياً لضمان جاهزية البنك لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تأهيل موظفيه وقياداته لمواجهة المتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمنافسة بصورة كافية في السوق.

من جانبه، أعرب معهد الدراسات المصرفية عن اعتزازه بالتعاون مع بنك بوبيان تماشياً مع رؤية المعهد في تمكين الأفراد بالمعرفة الشاملة والمهارات المبتكرة، لصياغة مستقبل القطاعين المصرفي والمالي محلياً وإقليمياً، حيث تُلبي هذه الشراكة تطلعات بوبيان لإعداد قيادات وكوادر قادرة على إحداث تغيير إيجابي وملموس في عالم الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وذلك من خلال ما يقدمه من دعم مستمر لتطوير مهارات موظفي البنوك المساهمة.

ويسعي المعهد من خلال هذا التعاون الاستراتيجي إلى دعم مساعي بوبيان الحثيثة نحو رعاية المواهب عبر تقديم معرفته وكفاءاته في مجال التعليم والتطوير وسوف يُسهم ذلك التوجه في تحقيق رسالته التي تتمثل في تمكين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية من رفع خبراتهم وقدراتهم من خلال التطوير المهني، مما يسهم في تقدم القطاعين المصرفي والمالي في دولة الكويت.

من ناحيةٍ أخرى، قال عبدالعزيز الرومي "تمثل عملية التدريب والتطوير ركيزة أساسية من ركائز العمل في بنك بوبيان من خلال توفير نموذج تدريبي متكامل من الأكاديميات والبرامج التدريبية المختلفة لينعكس إيجابياً على مستوى الأداء الوظيفي وبالتالي رفع مستوى الخدمة المُقدمة لعملاء بوبيان".

وأشار إلى أن جميع البرامج التدريبية قائمة تحت مظلة Boubyan Business School وهي الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت والمنطقة كونها بمثابة مظلة ينطوي تحتها العديد من الأكاديميات والبرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة التي تهتم بكل شريحة من الموظفين وتهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي لتدريب وتطوير الموارد البشرية وتساعد في بناء القدرات الذاتية لهم بما يواكب التطورات التي يشهدها العصر الحالي.

واختتم قائلاً أن بوبيان استطاع أن يؤكد أنه من المؤسسات الرائدة في الاستثمار في الكوادر البشرية الذين أثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تُساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك تعزيزاً للنمو في إطار بيئة عمل تشجع على الابتكار والتطور بشكلٍ متسارع، ولمواصلة منافسة كبرى المؤسسات المصرفية والمالية محلياً وإقليمياً والحفاظ على المركز الريادي للبنك.

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