الدوب : الفرع الجديد يُعزز تواجد البنك جغرافياً حسب استراتيجية البنك التوسعية

أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة السرة مضيفاً بذلك فرعاً جديداً الى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت وذلك في إطار خططه التوسعية والانتشار ليكون البنك دائما الاقرب للعملاء لاسيما في المناطق التى تشهد نمواً سكانياً ملحوظاً .

وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بوبيان بشار الدوب "من خلال الفرع الجديد سنقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتميزة والمُصممة بشكل غير تقليدي الذي يُميز بنك بوبيان كونه الاقراب دائما إلى عملائه مواكبةً لما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية".

وأضاف ان فرع منطقة السرة الذي يعمل بنظام دوام الفترة الواحدة من الساعة 8:30 صباحاً حتى 3:00 عصراً سيساهم في خدمة شريحة كبيرة من عملائه من سكان منطقة السرة بشكل خاص والمناطق المجاورة لاسيما بخدماته الرقمية تماشياً مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تزويد العملاء بأحدث تقنيات الدفع مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة .

وأوضح الدوب ان الفرع سيوفر خدماته إلى جميع عملاء البنك وغيرهم من العملاء الجدد من خلال استخدام كافة الإمكانيات التى تم وضعها في خدمتهم خاصة وان المنطقة تعتبر من المناطق سريعة النمو التى تحتاج إلى خدمات مميزة من أجل راحة وتسهيل حياة جميع سكانها .

وأكد ان بنك بوبيان بدأ يجنى في الفترة الاخيرة ثمرة الجهود والاستثمارات التى قام بها في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات التقنية والرقمية وهو ما يتناسب مع استيراتيجية مستمر التوسع المستمر في الاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية جنباً الى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.

** مواكبة أحدث التطورات

من جانبه قال المدير الاقليمي في بنك بوبيان أحمد الردهان أن الفرع الجديد "يواكب أحدث التطورات التى يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء سواء من الشركات أو الافراد في ظل حرص البنك ان يتمتع عملاؤنا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة ".

وأشار إلى أنه تمت مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء حيث تم تخصيص منطقة لخدمة الرجال وأخرى لخدمة السيدات ليبقى بوبيان متميزاً وقادراً على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محلياً وعالمياً.

واضاف الردهان " يجمع التصميم للفرع الجديد بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان به وذلك للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري حديث يراعى التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية ".

وإلى جانب ذلك فإن الفرع يعتبر من الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه بالأيباد وشاشات العرض الخاصة بمنتجات البنك والتي تغني عن استخدام البروشورات والأوراق المطبوعة.

** الافضل في خدمة العملاء

في سياق متصل أوضح الدوب أن البنك تمكن مع بداية العام الحالي من تحقيق إنجاز جديد بالاستمرار بتربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة "أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثاني عشرعلى التوالي منذ عام 2010 من مؤسسة سيرفس هيرو العالمية.

وأشار إلى أن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الافضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى مشيراً إلى ان التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوماً بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.

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