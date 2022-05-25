الاتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت لدعم الكوادر البشرية في بوبيان

أعلن بنك بوبيان عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "كورسيرا"Coursera والتي تُعد إحدى أكبر منصات التعليم الرقمي عبر الإنترنت في العالم، وذلك لإطلاق برامج تدريبية في مجالات متعددة لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة في بنك بوبيان وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية والمقبلة و التي تتماشي مع التوجه نحو التحول الرقمي لبنك بوبيان.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد "إننا في بنك بوبيان ملتزمون دائماً تجاه مواردنا البشرية بإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالمهارات الإبداعية من خلال خلق بيئة تدريبية متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي بما ينعكس علي خدمة عملاء البنك وتطوير خدمات ومنتجات البنك وزيادة الابتكار و الإبداع."

وأوضح ان من هذا المنطلق جاءت الشراكة مع شركة "كورسيرا" التي تدعم تطوير مهارات أكثر من 5.2 مليون متعلم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مضيفاً انها تتضمن حالياً أكثر من خمسة آلاف برنامج تدريبي بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية مثل كولومبيا وميتشيجان ودوك وفيرجينيا وتورنتو ولييد وفلوريدا وبيركلي وكارولاينا الشمالية وغيرها من الجامعات والمؤسسات العالمية بالإضافة إلي ما يزيد عن ألفين وخمسمائة مشروع موجه لقطاعات معينة في مجال الأعمال وأكثر من 75 شهادة متخصصة.

التعاون الأول من نوعه في الكويت

وأضاف الحماد أن هذا التعاون يُعد الأول من نوعه على مستوى البنوك الكويتية حيث إن البرامج التدريبية التي تقدمها "كورسيرا" لموظفي بنك بوبيان تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في جميع القطاعات والمنتجات المصرفية لاسيما الرقمية والمهارات القيادية وقواعد البيانات وعلوم الكمبيوتر والمحاسبة والتمويل وتنمية المهارات الشخصية وأيضاً في مجال المبيعات وخدمة العملاء والعمليات المصرفية و غيرها

الكثير، وذلك عبر بناء وتعزيز الفكر والتخطيط الاستراتيجي وبناء فرق العمل الناجحة للارتقاء بمستوى المؤسسة ذاتها.

وأشار أن من خلال التعاون مع "كورسيرا" سوف يتم توفير عدد كبير من البرامج التدريبية بمختلف المجالات بالتعاون مع أكثر من 250 جهة وجامعة رائدة لإتاحة خيارات واسعة من المحتوى والشهادات مثل المشاريع الإرشادية والدورات والشهادات التخصصية.

وفي سياق متصل قال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب عبدالعزيز الرومي أن بنك بوبيان لا يألو جهداً في سبيل التعاون وإبرام شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية عالمية معتمدة من أجل تأهيل كوادره البشرية والاستثمار فيهم بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية الرقمية.

من جانبه أعرب المدير العام لشركة "كورسيرا" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا محمد قيس الزريبي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية، مؤكداً "من خلال هذا التعاون سنساهم في الارتقاء بالقدرات المهنية لموظفي بنك بوبيان ونعمل على تزويدهم بمهارات ريادة الأعمال والمهارات الرقمية والتقنية وتنمية قدرات الموارد البشرية اللازمة للازدهار في عصر الاقتصاد الرقمي من خلال تمكينهم من الوصول إلى دورات تدريبية وشهادات تخصصية يشارك في تقديمها نخبة من الجامعات والمؤسسات الرائدة عالمياً".

يُذكر أن بنك بوبيان يعتبر من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه من خلال أكاديميات متعددة و برامج تدريبية متميزة تندرج تحت مظلة Boubyan Business School، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها في ضوء التعاون مع مؤسسات تدريبية وجامعات محلية وعالمية عريقة.

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- انتهى -

حول "كورسيرا"

أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم بمستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة 102 مليون متعلم مسجل وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 250 جهة وجامعة رائدة لتوفير

خيارات واسعة من المحتوى والشهادات مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات التخصصية بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير.

وتقوم العديد من الجهات والمؤسسات حول العالم باستخدام "كورسيرا" لتحسين مهارات موظفيها ومواطنيها وطلابها، وإعادة تأهيلهم ضمن المجالات التي تشهد طلباً مرتفعاً كعلم البيانات والتكنولوجيا والأعمال.