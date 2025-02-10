أحمد الفارس: بوبيان يدعم الجانب الإبداعي لفن وتصميم المجوهرات وتقديم تجربة فريدة لعملاء بوبيان للتعرف على أسرار عالم المجوهرات

اختتم بنك بوبيان رعايته الذهبية ومُشاركته لمعرض "فن وتصميم المجوهرات"، الذي اُقيم خلال الفترة من 1 وحتى 10 فبراير الجاري في متحف الفن الحديث، بمشاركة نخبة من المصممين والمتخصصين في صناعة وتصميم المجوهرات. وتضمن المعرض تقديم عدد من الندوات وورش العمل المجانية لعملاء بنك بوبيان والمهتمين بهذا المجال ، مما يعزز من بيئة الإلهام والإبداع وييثري تجربة عملائنا.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال المدير الأول في إدارة العملاء ذوي الملاءة المالية "بريميوم" أحمد الفارس "سعدنا بمشاركتنا ورعايتنا لمعرض فن وتصميم المجوهرات في نسخته الثانية لنؤكد من خلال تواجدنا في هذه الفعاليات على حرصنا على دعم الجانب الإبداعي لفن وتصميم المجوهرات وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر، كونه حدث مميز له بصمة واضحة في التحفيز على الابتكار، وفرصة للتعلم والتواصل مع نخبة من المصممين والخبراء المختصين في هذا المجال."

وأوضح الفارس أن بنك بوبيان يحرص على متابعة اهتمامات ورغبات عملائه وتطلعاتهم في كافة المجالات، خاصة تلك التي تعزز جوانب الإبداع والابتكار، لنجد أن صناعة وتصميم المجوهرات فن يجد شغفاً كبيراً واهتماماً متزايداً بين شريحة كبيرة من عملائنا، مشيراً إلى أن استمرار رعاية بوبيان لهذا المعرض جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في عام 2024، والتي استقطبت العديد من الزوار المحليين والإقليميين.

وأضاف: "شهد المعرض أيضاً مشاركة واسعة لنخبة من المصممين الكويتيين الذين قاموا بعرض أهم وأروع تصاميمهم أمام شريحة من الجمهور المهتم والحريص بالتعرف على هذا الفن، لنؤكد أن المصممون الكويتيون أثبتوا قدرتهم على منافسة أروع تصاميم نظائرهم العالميين، ونحن نقدم لهم الفرصة لدعمهم ومساندتهم للانطلاق بأعمالهم إلى العالمية."

ورش عمل حصرية لعملاء بريميوم

وأشار الفارس إلى أن بنك بوبيان حرص من خلال النسخة الثانية للمعرض على إثراء معرفة عملائه وتنمية شغفهم بالمجوهرات، وقد شارك عملائنا من شريحة "بريميوم" في ورش عمل حصرية، تمتعوا بتجربة فريدة واكتسبوا مهارات جديدة منحتهم التعرف على أسرار عالم المجوهرات مع الخبراء السيد عبدالوهاب الفارس والسيدة جورجيا زوبلاتو.

واختتم الفارس كلمته بالشكر للقائمين على هذا المعرض ( شركة إلستريت ) والمشاركين من المحاضرين و المصممين وعملاء بنك بوبيان الذين اشادوا بهذه التجربة المميزة التي وفرها لهم بنك بوبيان.

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