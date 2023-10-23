أعلن بنك بوبيان عن تبرعه بقيمة مليوني دولار أمريكي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك في ظل الجهود الإنسانية لدولة الكويت تجاه دعم جهود الإغاثة للاشقاء الفلسطينيين في غزة خلال الاحداث الحالية.

وقال البنك في بيان صحافي إن التبرع جاء كجزء من دور بنك بوبيان الإنساني تجاه اشقائه في غزة محاولة منه لتخفيف معاناة الاُسر المتضررة في فلسطين والمساهمة في توفير بعض المستلزمات الطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاج إليها المستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني.

وأضاف البيان "كذلك أطلق البنك حملة داخلية لجميع موظفيه الذين آلمهم المصاب لجمع التبرعات وذلك من خلال حساب مخصص مؤكداً أن هذه المبادرة ما هي إلا جزء بسيط يقدمه موظفي بوبيان تجاه اشقائهم من المتضررين.

وأوضح البيان إن تحرك بنك بوبيان تجاه إغاثة اشقائه في غزة جاء بالتزامن مع الحملة الإنسانية التي اطلقتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ اليوم الأول لعمليات القصف تحت شعار "أغيثوا فلسطين".

وتتقدم إدارة بنك بوبيان بالشكر إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجميع العاملين فيه على سرعة الترتيب والتنظيم لإطلاق هذه الحملة كونه الجهة المنوطة في الكويت بالقيام بالدور الرئيسي في مساعدة الاشقاء في فلسطين.

يذكر أن بنك بوبيان على مدار السنوات الماضية ساهم في العديد من عمليات الإغاثة للاشقاء في العديد من الدول العربية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الكويتية وذلك في إطار دوره الاجتماعي داخل وخارج الكويت.

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