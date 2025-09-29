ضمن جهوده المستمرة لدعم حملة "لنكن على دراية"، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، أكد "بنك بوبيان" على ضرورة اختيار قنوات استثمار آمنة وموثوقة، مشددا على أهمية الابتعاد عن التعامل مع المنصات غير المرخصة أو تلك التي تروّج لفرص غير مضمونة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن الكثير من الأفراد، لاسيما المبتدئين في مجال الاستثمار، قد يتعرضون لمحاولات مزيفة تستهدفهم بتحقيق عوائد مرتفعة وسريعة، سواء عبر منصات تداول غير مرخصة، أو مشاريع رقمية غير واضحة، أو إعلانات تحمل طابع الجذب المالي. وغالباً ما تعتمد هذه الممارسات على رسائل مباشرة وروابط مجهولة وأساليب احتيالية حديثة تستغل ضعف الثقافة الاستثمارية.

وبيّن البنك أن أبرز مخاطر هذه الممارسات تتمثل في خسارة الأموال بشكل كامل، والتعرض لسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، فضلاً عن احتمالية استغلال استخدام الحسابات والبطاقات بطرق غير قانونية، داعيا عملاءه وغير العملاء إلى التحقق دائماً من صحة أي عرض قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية.

ولتفادي هذه المخاطر، أكد "بوبيان" على ضرورة الاستثمار فقط عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وتجنب تحويل الأموال لأي جهات غير معروفة مهما كانت الأسباب. كما نصح بعدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع أطراف غير موثوقة، وتجاهل الرسائل أو الإعلانات التي تدّعي تحقيق أرباح مرتفعة خلال وقت قصير.

ويقدّم بنك بوبيان مجموعة من المنتجات الاستثمارية التي تضمن للعملاء بيئة آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل الودائع الاستثمارية، وصناديق الاستثمار، والحسابات ذات العوائد المرنة، إضافة إلى خطط التوفير المؤمَّن عليها. وتمثل هذه الحلول بدائل عملية تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم وتحقيق أهدافهم المالية بثقة وأمان.

واختتم البنك بالتأكيد على التزامه المستمر في تعزيز الوعي المالي والاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال قنواته الرسمية، لاسيما القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وتعزيز تفاعلهم ووعيهم بالموضوعات المطروحة

