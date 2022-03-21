لتقديم خدماته ومنتجاته لأكبر شريحة من عملائه في جميع أنحاء الكويت

الكويت : أعلن بنك برقان عن افتتاح فرعه التاسع والعشرون في منطقة الجابرية تماشياً مع خطة البنك التوسعية التي تهدف إلى تقديم منتجاته وخدماته المصرفية لأكبر شريحة من عملائه في جميع أنحاء الكويت. وقد تم افتتاح الفرع الجديد تحت رعاية معالي محافظ حولي السيد/علي سالم الأصفر.

سوف يساهم فرع بنك برقان في الجابرية في خدمة عدد كبير من العملاء نظراً إلى موقعه في منطقة سكنية وتجارية ذات إمكانات عالية. وسيقدم الفرع مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة في مساحة مريحة وحديثة مصممة ومجهزة لتعزيز تجربة مصرفية مميزة وضمان أعلى مستوى من رضا العملاء.

وبهذه المناسبة، قال معالي محافظ حولي السيد/ علي سالم الأصفر "بادئ ذي بدء اهنئ بنك برقان على افتتاحهم لفرعهم الجديد الكائن في منطقة الجابرية الذي يقدم عدد من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، حيث أود أن أؤكد على اهمية تواجد أفرع البنوك في مختلف مناطق المحافظة لتقديم الحلول المصرفية للمواطنين والمقيمين وتوفير كافة الخدمات التي من شأنها تلبية احتياجاتهم. كما نأمل أن يخدم هذا الفرع سكان منطقة الجابرية بشكل خاص والمناطق المجاورة لها. وفي الختام أود أن أشكر إدارة بنك برقان وجميع العاملين على تعاونهم وحسن استقبالهم للعملاء متمنياً لهم ولكافة القطاعات المصرفية في دولة الكويت كل التوفيق والنجاح لخدمة وطننا الغالي."

كما صرح السيد/ ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، قائلا "يعمل بنك برقان بثبات على تأكيد مكانته الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية. كما نواصل الاجتهاد وفقا لخارطة الطريق الإستراتيجية التي وضعناها لتطوير وتوسيع نطاق خدماتنا بما يعكس التزامنا الكبير بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من خلال منتجات وخدمات مميزة وعالية الجودة وأكثر أمانًا. وسوف نحافظ بناءً على التزامنا الوثيق بثقافة البنك وأهدافه الاستراتيجية، على الاستثمار في الممارسات والعمليات المستدامة والرقمنة لتعظيم القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة".

وتعليقًا على الإضافة الجديدة لشبكة فروع بنك برقان، قال السيد/ ناصر القيسي، رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية "يوفر افتتاح الفرع الجديد فرصة مميزة لدعم حضور بنك برقان في الكويت ولخدمة عملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم بشكل أسرع وأسهل أينما كانوا. نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز انتشار خدماتنا من خلال شبكة فروع أكبر بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية المتنوعة لدفع استراتيجية التطور التي تركز على احتياجات العملاء ".

يدعم افتتاح فرع الجابرية الجديد أهداف بنك برقان للنمو والتطور التي تركز على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتقليدية وضمان أفضل تجربة مصرفية للعملاء.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

تأسس بنك برقان في عام 1977، ومنذ البداية تم التركيز على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. أما الآن، يعد بنك برقان ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في الكويت مع امتلاكه قاعدة عملاء متنامية من الخدمات المصرفية للأفراد إضافة الى الشركات والمؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والتي تشمل بنك الخليج الجزائر - (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا) مشكلا ما يعرف باسم “مجموعة بنك برقان". علاوة على ذلك، يمتلك بنك برقان حضوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة ("برقان للخدمات المالية المحدودة").

هذا وقد طور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات الماضية وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتنويع مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. كما أن اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته جعله مثالا يحتذى في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ترتكز العلامة التجارية لبنك برقان على أسس وقيم حقيقية هي: الثقة والالتزام والتميز والتطور. وهي القيم التي تذكرنا دوماً بالمعايير المتقدمة التي نسعى إلى تحقيقها. ولعل قناعة البنك بأن “أنت دافعنا” هي المرتكز الأساسي الذي يدعم كافة منتجاته وخدماته.

كما حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001: 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001: 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويحظى البنك أيضًا بامتياز كونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عامًا متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت (KIPCO) ، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقا.