الكويت، في إطار جهوده لترسيخ ثقافة عمل تتبنى قيم التكاتف والدعم اللازم في أوقات الأزمات، أطلق بنك برقان باقة مزايا صُممت خصيصاً للموظفين والموظفات الذين يشغل أزواجهم وظائف في الصفوف الأمامية. وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية البنك الرامية إلى أن يكون إحدى جهات العمل المفضلة، وضمن برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يسعى من خلاله إلى إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع، انطلاقاً من بيئة عمله الداخلية وكوادره البشرية.

وتعقيباً على المبادرة، صرّحت السيدة/ نورة بورسلي، مدير تنفيذي – شراكة أعمال الموارد البشرية والثقافة المؤسسية، قائلة: "في بنك برقان، نؤمن بأن موظفينا هم أساس نجاحنا الحقيقي، ومن هذا المنطلق نحرص دائماً على توفير بيئة داعمة تقدّر جهودهم وجهود عائلاتهم. لقد قدّم أبطال الصفوف الأمامية في الكويت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام والعطاء، وكان لعائلاتهم دور محوري في دعمهم خلال تلك المرحلة. وانطلاقاً من قيمنا المؤسسية القائمة على الدعم والتقدير، حرصنا على تقديم مزايا خاصة لموظفينا الذين يعمل أزواجهم في الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم الكبير ومساهماتهم الإنسانية والوطنية".

إلى جانب المزايا الشاملة المقررة لجميع كوادر بنك برقان، تتيح هذه الحزمة المخصصة مرونة إضافية في ساعات العمل، حيث تم تقليصها من سبع ساعات ونصف إلى خمس ساعات ونصف يومياً؛ مما يتيح للموظفين المشمولين بالمبادرة إمكانية الحضور. كما توفر الباقة خدمة "الكونسيرج" المصممة لمساعدة الموظفين المعنيين على إدارة مهامهم اليومية والتزاماتهم الشخصية بمزيد من السهولة واليسر. وأخيراً، تتضمن الحزمة برنامجاً لتعزيز الاستقرار النفسي والبدني، يوفر مستشاراً شخصياً متخصصاً لدعم الصحة الذهنية والمعنوية، والمساعدة في إدارة الضغوط، والتعامل مع حالات القلق، وتخفيف وطأة الأعباء النفسية.

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لإدارة الموارد البشرية في بنك برقان، والتي تواصل تطوير سياسات ومبادرات مرنة تواكب احتياجات الموظفين وتعزز جودة حياتهم المهنية والشخصية. وانطلاقاً من فهم البنك للتحديات اليومية التي قد يواجهها الموظفون، يحرص على توفير حلول عملية تدعم التوازن بين المسؤوليات الوظيفية والالتزامات العائلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الوظيفي وتعزيز الانتماء المؤسسي.

كما تأتي هذه المبادرة امتداداً لثقافة بنك برقان التي تضع العنصر البشري في صميم أولوياتها، حيث يُعد البنك أول جهة مصرفية في الكويت تحصل على شهادة "أفضل بيئة للعمل®" (Great Place to Work). ويعكس هذا الإنجاز نهج البنك في بناء ثقافة مؤسسية داعمة ترتكز على تمكين الكفاءات وتوفير فرص للنمو والتطور المهني، بما يساعد الموظفين على تحقيق التوازن بين تطلعاتهم المهنية وحياتهم الأسرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل استراتيجية التحول في الثقافة المؤسسية، يواصل بنك برقان الارتقاء بحزمة المزايا الممنوحة لموظفيه، دعماً لهم في تبني نمط حياة متوازن يلبي تطلعاتهم الشخصية والمهنية على حد سواء. وكان البنك قد قام سابقاً بزيادة أيام الإجازة السنوية مدفوعة الأجر لتشمل يوم عيد ميلاد الموظف، بالإضافة إلى كونه أول بنك في الكويت يمدد إجازة الأبوة لتصل إلى خمسة أيام بحيث يتيح للموظفين الآباء مشاركة عائلاتهم الرعاية والاحتفاء بمواليدهم الجدد. وتأتي هذه الجهود، وغيرها الكثير، لتؤكد مجدداً التزام بنك برقان الراسخ بوضع موظفيه على رأس أولوياته في كافة الأوقات.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان - تركيا (تركيا)، وبنك الخليج المتحد (البحرين). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم المسؤولية، الشفافية، روح الفريق، الشغف التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وشهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وشهادة الآيزو ISO 14001:2015 في مجال نظام الإدارة البيئية، وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، وكان البنك قد حصد شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه كان أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات