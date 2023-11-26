الكويت: استمراراً في تعزيز مساهماته التي تترك بصمة وأثراً إيجابيّاً في المجتمع الكويتي، أعلن بنك برقان مشاركته في الحملة العالمية السنوية "لوّن العالم برتقاليّاً" لدعم مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة. وسيقوم بنك برقان بإضاءة مبناه الرئيسي باللّون البرتقالي، على غرار المباني الحكومية في الكويت، وذلك على اعتبار أن اللون البرتقالي يرمز لمستقبل أكثر إشراقاً وعالماً خالياً من العنف ضد النساء.

وتتماشى قيم الحملة مع استراتيجية بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية، ودعمه لجهود الدولة في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء من خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة 2035.

وفي معرض تعليقها على المشاركة في الحملة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: "نؤمن في بنك برقان بأن التوعية المجتمعية نحدث بلا شك فارقاً في حياة النساء والفتيات اللاتي تعرّضن للعنف في حياتهن. مشاركتنا في حملة لوّن العالم برتقاليّاً التي تنظّمها الأمم المتحدة دليل على الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك للمساهمة في بناء عالم أكثر أماناً وإنصافاً للجميع، ولتمكين النساء باعتبارهن عنصراً حيويّاً في المجتمعات المتقدّمة".

وأضافت النجادة: "إننا في بنك برقان نحرص دائماً على تعزيز وتطوير دور المرأة وزيادة الوعي بقضاياها، ونسعى إلى تقديم الدعم الكامل لمستقبل أكثر استدامة من خلال توفير فرص متكافئة للنهوض بالمرأة. كما نحرص على ترسيخ تلك المبادئ في ثقافتنا المؤسسيّة من خلال تكريس المساواة في العمل ودعم رفاهية الموظفين والموظفات."

وتقام حملة "لوّن العالم برتقاليّاً" سنوياً يوم 25 نوفمبر ضمن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة وتسمترّ حتى 10 ديسمبر الذي يصادف يوم حقوق الإنسان. وتسلّط هذه المبادرة الضوء على التوعية بمختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي التي تتعرّض لها المرأة حول العالم وضرورة اتخاذ موقف ضده من قبل الأفراد والمنظمات والمجتمعات. وتهدف هذه المبادرة أيضاً إلى مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومكانتها وتعريف دورها الحيوي في عملية التنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل دعمه للمبادرات والحملات العالمية لدعم حقوق الإنسان وتندرج ضمن برنامجه الشامل للمسؤولية اجتماعية، كما يحرص على دعم جهود التنمية في الكويت على كافة الأصعدة، ويؤكد استمراره في تعزيز مساهمات مختلف الجهات المعنية بهذه الجوانب، التي تؤثر إيجابيّاً في المجتمع الكويتي.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل رئيسي على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يواصل سعيه إلى تحقيق التنوّع عبر تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة.

ومن خلال اعتماده على هيكل تشغيل ديناميكي، استمر البنك في تنويع مصادر الإيرادات والتمويل لتعزيز­­ قاعدة رأس المال. كما ركّز على تطوير ما يقدمه من منتجات وخدمات باستمرار، وتبنّي أحدث الحلول والتقنيات للحفاظ على قدرته التنافسية وموقعه في القطاع المصرفي في ظل التغييرات المستمرة. ويعتمد بنك برقان في أساسه على قيم راسخة تتمثّل بالثقة والالتزام والتميّز والتطوّر، والتي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بفلسفته الأساسية المتمثلة بشعاره المؤسسي "أنت دافعنا"، للاستمرار بتطوير منتجاته وخدماته.

كما واصل بنك برقان تفوّقه وريادته في القطاع المصرفي، إذ حصل على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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