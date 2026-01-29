الكويت: في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الصحة والعافية وتشجيع أفراد المجتمع على خوض تجارب اجتماعية هادفة، اختتم بنك برقان رعايته لفعالية "نزهة فوقه" (Fohgah’s Picnic)، وهي تجربة تجمع بين المأكولات والأنشطة اليومية وتعزيز الروابط المجتمعية. وأُقيمت الفعالية، التي نظّمها تطبيق فوقه (Fohgah)، في أجمل الوجهات الطبيعية في الكويت وهي حديقة الشهيد، حيث شهدت الفعالية إقبالاً جماهيرياً من الأصدقاء والعائلات بمختلف الأعمار.

وتعكس هذه الرعاية التزام بنك برقان الراسخ بدعم تنمية المجتمع على مختلف الأصعدة، ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية. كما تؤكد حرص البنك الدائم على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في صميم عملياته، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد، وذلك في سياق مساهماته المستمرة في دعم رؤية الكويت 2035.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – التواصل الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: "نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع تطبيق فوقه (Fohgah)، ورعاية فعالياتهم وتجاربهم المميّزة التي يمكن للأفراد حجزها والمشاركة فيها بسهولة عبر التطبيق تماشياً مع استراتيجة البنك للتحول الرقمي. كما تُعدّ "نزهة فوقه" نموذجاً مثالياً للفعاليات التي تعيد متعة قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة وسط الطبيعة، بما يعزز التقارب بين أفراد المجتمع ويقوي الروابط بينهم. هدفنا هو تعزيز نمط الحياة الصحي في الكويت والاهتمام بالصحة الذهنية لأفراد المجتمع من خلال إعادة التواصل مع الأحبة والطبيعة، والمشاركة في الأنشطة الممتعة لصناعة ذكريات لا تُنسى".

من جانبه، قال السيد/ بدر السميط، الشريك المؤسس لتطبيق فوقه (Fohgah): "أودّ أن أتقدّم بالشكر إلى شريكنا الداعم، بنك برقان، كونه جزءاً من مسيرة نجاحنا المتواصلة، فيما نعمل على ابتكار مساحات جديدة وتصميم فعاليات جديدة تتيح لأفراد المجتمع في الكويت استكشاف هواياتهم والتفاعل مع الثقافة والتراث الكويتي، والأهم من ذلك تجديد طاقتهم الذهنية والجسدية. ومع تسارع وتيرة الحياة اليومية، تبرز أهمية تصميم فعاليات تدعو الناس إلى الاستمتاع بقضاء وقت مميّز مع العائلة والأصدقاء".

وفي إطار هذه الرعاية، أتاح بنك برقان لموظفيه فرصة المشاركة في الفعالية كمتطوعين، وذلك امتداداً لجهوده المتواصلة على مدار العام في ترسيخ بيئة عمل تولي أولوية للصحة الذهنية والجسدية، وتعزّز التواصل الإنساني الحقيقي خارج إطار العمل. ويتماشى ذلك مع رسالة البنك في أن يكون جهة العمل المفضلة، وحاصل على شهادة "Great Place to Work أفضل بيئة للعمل".

وإلى جانب توفير مساحات مخصصة ومسبقة الحجز لكل مجموعة من المشاركين، تضمن الحدث مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، إلى جانب برامج ترفيهية وموسيقية ورياضية امتدت على مدار اليوم، بحضور ومشاركة عدد من موظفي بنك برقان وعملائه. كما استضافت "نزهة فوقه" عدة مشاريع محلية في قطاع المأكولات والمشروبات وفي مجال البيع بالتجزئة.

كما قام ممثلو بنك برقان المشاركون في الفعالية بدور محوري في نشر الثقافة المصرفية ونصائح التوعية المالية، وذلك انسجاماً مع مساهمة البنك المستمرة في حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية"، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وبدعم من البنوك المحلية. كما عرّف فريق البنك الزوار بأحدث عروض البنك وخدماته المصممة خصيصاً لتلبية مختلف احتياجات العملاء، إلى جانب تقديم إرشادات حول الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الإلكترونية وسبل الوقاية من عمليات الاحتيال المالي.

فوقه هو تطبيق كويتي مبتكر يمكّن الأفراد من استكشاف وحجز تجارب ومساحات متميّزة في مختلف أنحاء الكويت. يهدف التطبيق إلى تعزيز التواصل المجتمعي من خلال توفير مجموعة متنوعة من ورش العمل، الفعاليات، والمساحات القابلة للحجز للتجمعات الاجتماعية، والاحتفالات، والأنشطة الإبداعية. وتأسس تطبيق فوقه انطلاقاً من رؤية كل من محمد المشعان، عبدالعزيز المرشد، بدر السميط، وحمد العتيبي، ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الترفيه والاستكشاف في الكويت عبر إتاحة تجارب مجتمعية ذات قيمة وتأثير بأسلوب سهل وميسّر.

ويواصل بنك برقان التزامه بدوره المجتمعي من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تهدف إلى جمع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم في أجواء تجمع بين الترفيه والتثقيف، بما يتيح لهم الاستمتاع بتجارب ملهمة وهادفة تعزز الوعي وتدعم روح المشاركة المجتمعية، انسجاماً مع قيم البنك ورؤيته في الإسهام الإيجابي في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان - تركيا (تركيا)، وبنك الخليج المتحد (البحرين). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم المسؤولية، الشفافية، روح الفريق، الشغف التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وشهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

