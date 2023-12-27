أبوظبي: وقع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليصبح أحد البنوك المعدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم خدمات حساب الضمان للقطاع العقاري. وتساهم هذه الخدمة الجديدة من بنك المارية المحلي في دعم جهود الحكومة لتقديم حوافز للقطاع العقاري من خلال ح ماية ودائع المستثمرين بعد شراء الممتلكات العقارية في البلاد.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، قائلًا: "يُسعدنا عقد هذه الاتفاقيّة مع بنك المارية المحلّي، ونتطلع من خلالها إلى تنظيم عمليات سير انشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة وبالتالي ضمان حقوق المستثمرين. نؤكّد في أراضي دبي التزامنا الراسخ تجاه تعزيز الخدمات الاستباقيّة في القطاع العقاري بما يُسهم في مواكبة التطوّر الكبير الذي يشهده والمكانة المتقدّمة التي بات يشكلها كركيزة رئيسيّة في اقتصاد دبي، وبالتالي دعم ثقة المستثمرين بالقطاع وتحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري".

يمكن فتح حساب الضمان في بنك المارية المحلي من خلال بضع خطوات سهلة بمجرد أن يقوم المتعهد المهتم بفتح حساب الضمان بتقديم جميع المستندات اللازمة. وعندما يصبح الحساب مفتوحًا ونشطًا، يمكن للمتعهد إبلاغ المستثمرين المحتملين، ومن ثم يمكن تنظيم المدفوعات وتسليمها في الوقت المحدد، الأمر الذي سيؤدي في المقابل إلى تبسيط تجربة الاستثمار الشاملة.

والهدف الأساسي من خدمات حساب الضمان التي يقدمها بنك المارية المحلي هو تنظيم وتعزيز وتوفير الثقة للمشترين في قطاع العقارات - وخاصة أولئك الذين يستثمرون في مشاريع "قيد الإنشاء". ومن ناحية أخرى، يشعر المتعهدون أيضًا بالاطمئنان، حيث تعمل حسابات الضمان على تقليل المخاطر السائدة في أي عملية شراء عقارية. وسيوفر بنك المارية المحلي للمستثمرين العقاريين مجموعة من حلول الدفع المبتكرة والمريحة التي ستساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال السيّد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "نحن فخورون بالشراكة اليوم مع مؤسسة التنظيم العقاري، حيث نواكب التطورات الأخيرة في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وندعم جهود حكومتنا في تنظيم القطاع العقاري في الدولة والذي يُعد ركيزة أساسية لاقتصادنا. وتهدف خدمات حساب الضمان الجديدة لدينا إلى سد الفجوة التي يواجهها المتعهدون العقاريون والمستثمرون مع ضمان تلبية احتياجاتهم المصرفية بطريقة مبتكرة وسلسة وفعالة".

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حول بنك المارية المحلي:

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة. البنك متخصص للغاية، ويركز على النمو وخدمة المجتمع الإماراتي، والذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة). وتتماشى رؤية البنك مع رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزمين بدعم الأفراد والشركات الصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافة التفكير المستقبلي التي تؤيد الابتكار والتكنولوجيا.