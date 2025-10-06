أبوظبي، وقّع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية أبوظبي العالمي، بهدف وضع إطار تعاوني يسعى إلى رعاية وتطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار الرؤية المشتركة للمؤسستين لدعم أجندة التنمية الوطنية في دولة الإمارات، وتمكين الكفاءات الإماراتية من الازدهار في بيئة مالية وتشريعية متقدمة. وتؤسس مذكرة التفاهم لتعاون طويل الأمد يهدف إلى إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية ومبادرات تطوير المهارات، بما يسهم في سد الفجوات المهارية وتأهيل الكفاءات الإماراتية لتولي أدوار فاعلة في القطاع المالي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم بنك المارية المحلي وأكاديمية أبوظبي العالمي بإنشاء مركز تعليمي مشترك يركز على تصميم وتقديم مسارات تعلم مخصصة. ويتضمن ذلك إطلاق برامج تطوير وطنية، ودورات تدريبية مصممة خصيصًا، وفرص تدريب عملي، والمشاركة الفعالة في مبادرات مثل مركز التوظيف المالي ومبادرة نافس. وستسهم هذه البرامج في دعم جهود استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها، إلى جانب تطوير قدرات الموظفين الحاليين لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة.

تقديرًا لجهوده المستمرة في تطوير الكفاءات الوطنية، منحت أكاديمية أبوظبي العالمي فريق التعلم والتطوير في بنك المارية المحلي شهادة تقدير، تكريمًا لمساهمته المتميزة في دعم وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

ومن جانبه، قال علي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمي: "من خلال التزامنا الراسخ بالتنمية الوطنية، تواصل أكاديمية أبوظبي العالمي لعب دور محوري في تمكين المواطنين الإماراتيين بالمهارات والمعرفة والفرص اللازمة للتميز في القطاع المالي. تهدف برامجنا المشتركة والمبادرات الاستراتيجية إلى إحداث تأثير مستدام وتمكين الإماراتيين من تولي أدوار فعالة في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات. وانسجامًا مع هذه الرؤية، يُجسد بنك المارية المحلي التزام دولة الإمارات بتمكين المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة، مما يعكس دليلاً حقيقياً على تفانيه في دعم الأجندة الوطنية".

ومن جانبه، قال ياسر قريشي، رئيس قسم الاستراتيجية والتحوّل في بنك المارية المحلي: "تشكّل هذه الشراكة مع أكاديمية أبوظبي العالمي خطوة استراتيجية محورية في مسارنا نحو التحوّل المؤسسي. ومن خلال دمج المهارات المستقبلية ضمن خارطة طريق تطوير المواهب، فإننا لا نسرّع فقط من وتيرة تحقيق أهدافنا الرقمية والاستراتيجية، بل نُسهم أيضًا في دعم رؤية دولة الإمارات لتكون مركزًا عالميًا للمعرفة والابتكار. فالمواهب هي الأساس الحقيقي لأي عملية تحوّل، وهذه الشراكة تجسد قناعتنا الراسخة بأهمية بناء القدرات من الداخل."

وقال أنس سابق، رئيس إدارة التدريب والتطوير في بنك المارية المحلي: "تعزز هذه الشراكة مع أكاديمية أبوظبي العالمي التزامنا طويل الأمد بتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال برامج تنموية هادفة تركز على المستقبل. ونحن فخورون بشكل خاص بتقدير أكاديمية أبوظبي العالمي لجهود فريقنا للتعليم والتطوير عبر منحه شهادة تقدير لمساهمته في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، مما يعكس جهودنا في تطوير برامج مجتمعية مؤثرة تحدث فرقًا حقيقيًا."

حول أكاديمية أبوظبي العالمي:

تعد أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي. وتم إنشاء المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات (أبوظبي العالمي) لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

حول بنك المارية المحلي:

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة. البنك متخصص للغاية، ويركز على النمو وخدمة المجتمع الإماراتي، والذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة). وتتماشى رؤية البنك مع رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزمين بدعم الأفراد والشركات الصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافة التفكير المستقبلي التي تؤيد الابتكار والتكنولوجيا.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل معنا على الرقم 600571111 أو info@mbankuae.com.

-انتهى-

#بياناتشركات