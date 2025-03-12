أبوظببي: وقّع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي بهدف تقديم مجموعة من المبادرات الأكاديمية والتدريبية والتطوير المهني لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا. وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية حكومة أبوظبي التي تهدف لتطوير التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة، وتعزيز المهارات والكفاءات اللازمة لتحسين أداء موظفي حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتعاون بنك المارية المحلي وجامعة أبوظبي لتقديم لطلبة جامعة أبوظبي برامج متخصصة تناسب المتطلبات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد طلبة البكالوريوس والدراسات العليا من مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك برامج التدريب الداخلي، وبرامج التدريب الصيفي، وندوات المساعدة في التوظيف، والمؤتمرات. كما تتضمن الشراكة فرصًا لمشاريع استشارية وأبحاث مشتركة تهدف لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للتفوق في سوق العمل التنافسي.

وبالإضافة إلى المبادرات التي تركز على الطلبة، سيوفّر هذا التعاون لموظفي بنك المارية المحلي إمكانية التسجيل فى البرامج الأكاديمية في جامعة أبوظبي، بما في ذلك برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا أو برامج القيادة التنفيذية، وفقًا لمعايير القبول. كما ستتاح للموظفين الفرصة للمشاركة في ورش العمل والندوات والمنتديات التي تنظمها الجامعة، مما يعزز التعلم والتطوير المستمر والنمو المهني.

وقال الدكتور حمد العضابي، نائب مدير الجامعة للذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي بجامعة أبوظبي: "نحن سعداء بالشراكة مع بنك المارية المحلي، الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، لتقديم برامج أكاديمية وتطوير مهني تحوّلية بما يعزز التزامنا بتزويد الطلبة بالمهارات المستقبلية التي تواكب متطلبات مختلف القطاعات، حيث يدرس طلبتنا التكنولوجيا المالية على مستوى البكالوريوس وكذلك طرحت الجامعة برنامج ماجستير جديد في التكنولوجيا المالية. ومن خلال الجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة أبوظبي والخبرة العملية لبنك المارية المحلي، نضمن الإعداد المتميز لطلبتنا للتفوق ضمن اقتصاد رقمي سريع التطور، ونؤكد أن مثل هذه الشراكات توفر فرصاً استثنائية للطلبة للتميز أكاديمياً ومهنياً، وتعزز الابتكار والتطور الوظيفي والتقدم المستدام تماشياً مع رؤية الإمارات لبناء مستقبل قائم على المعرفة."

وتعليقًا على الشراكة، قال السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "يسعدنا أن نتعاون مع جامعة أبوظبي، المؤسسة التعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحت القيادة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي أعلن هذا العام عامًا للمجتمع تحت شعار "يدًا بيد"، فإن مذكرة التفاهم هذه تعزز التزام بنك المارية المحلي الثابت بتمكين شباب مجتمعنا من خلال منحهم فرصًا تعليمية ومهنية غنية تساهم في نموهم الشخصي والمهني. وتتمثل رؤيتنا المشتركة في تلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة والمساعدة في صياغة مستقبل يمهد الطريق للتعلم المستمر والتقدم الوظيفي".

وأضاف: "وبفضل خبرتنا في مجال الخدمات المصرفية والمالية الرقمية المتنامية، فإننا نتمتع بمكانة جيدة لتطوير الجيل القادم من القادة. ونحن متحمسون لشراكتنا مع جامعة أبوظبي ونتطلع إلى تعاون طويل الأمد من شأنه أن يخلق قيمة دائمة لكل من مؤسستينا والمجتمع ككل".

نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,700 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

حول بنك المارية المحلي:

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة. البنك متخصص للغاية، ويركز على النمو وخدمة المجتمع الإماراتي، والذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة). وتتماشى رؤية البنك مع رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزمين بدعم الأفراد والشركات الصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافة التفكير المستقبلي التي تؤيد الابتكار والتكنولوجيا.

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