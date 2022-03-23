بالتعاون مع سوق دبي المالي

أبو ظبي- أعلن بنك المارية المحلي عن إطلاق خدمة إصدار رقم مستثمر في سوق دبي المالي من خلال تطبيقه المصرفي Mbank UAE، حيث سيتمكن المستثمرون الجدد في سوق دبي المالي من الحصول على رقم مستثمر والمشاركة فوراً في فرص الاكتتاب من خلال التطبيق.

حرص بنك المارية المحلي على إطلاق هذه الخاصية دعماً لعملائه من المستثمرين ولتوفير تجربة استثنائية للتسجيل الرقمي بسهولة في الاكتتاب العام الأوّلي لهيئة كهرباء ومياه دبي عبر تطبيق Mbank UAE، بحد أدنى 5,000 درهم وضمان تخصيص 1,000 سهم على الأقل، وذلك خلال فترة الاكتتاب من يوم الخميس 24 مارس 2022 إلى 2 إبريل 2022.

كما يوفّر البنك للمستثمرين إمكانية مضاعفة وتمويل استثمارهم حتى خمسة أضعاف والاستفادة من فرصة الاستثمار لأبنائهم في الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي باستخدام حسابات "عيالنا" التي يوفرها لعملائه.

إن بنك المارية المحلي، كبنك مُستلم لطلبات الاكتتاب، يُمكّن عملائه من المشاركة في الاكتتاب عبر تطبيقه المصرفي خلال دقائق فقط، دون الحاجة لزيارة البنك أو تقديم معاملات ورقية، بالإضافة إلى خدماته الرقمية الأخرى.

تسهم خدمات الاستثمار الرقمية في بنك المارية المحلي في تطوير ودعم أسواق المال وتعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد، بما تقدمه من حلول تكنولوجية حديثة تهدف إلى التحول الرقمي وازدهار أسواق الاستثمار.

وقد أعرب السيّد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، عن امتنانه لجهود سوق دبي المالي في دعم الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز دورها في المجتمع المحلي، حيث قال: «يسعدنا أن نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سوق دبي المالي لدورهم الحيوي ومساهمتهم في دعم وتطوير التحول الرقمي في المجال المصرفي الذي نسعى لتحقيقه من خلال الحلول الريادية التي يقدمها بنك المارية المحلي لعملائه بهدف التميّز بخدمات مصرفية مبتكرة وعالمية المستوى، بما يحقق سعادة ورفاهية عملاء بنك المارية ويضمن تلبية حاجات المجتمع المصرفية ويدعم النمو الاقتصادي والاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: "إننا سعداء بهذا التعاون مع بنك المارية المحلي في إطلاق المنصة الرقمية الجديدة التي ستسهم في الارتقاء بتجربة المستثمرين تزامناً مع الاهتمام المتزايد من جانبهم سواء على صعيد التداول أو المشاركة في الاكتتابات العامة المرتقبة في سوق دبي المالي. ومما لا شك فيه فإن حرص سوق دبي المالي على التعاون مع المؤسسات المصرفية الرائدة، ومنها بنك المارية المحلي، لإطلاق مبادرات فريدة واستباقية في مجال التحول الرقمي يعكس جهودنا الدؤوبة لضمان سلاسة وصول المستثمرين إلى الفرص المتوفرة في السوق."

ومن جانبه أكّد أنس حسين، رئيس قسم المجموعة المصرفية للأفراد والخدمات المالية: «أنّ الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى مستوى غير مسبوق هو تحدي يلتزم به بنك المارية في إطار السعي لقيادة التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، بدءا من فتح الحساب البنكي خلال دقائق بواسطة الهوية الرقمية ودون الحاجة لتقديم معاملات ورقية وكذلك تقديم خدمات بنكية واستثمارية استثنائية».

كما يساهم بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خدماته المصرفية المتميزة في إنماء الوعي المالي لدى جميع أطياف المجتمع كجزء من مسؤولية البنك المجتمعية، فيقوم من خلال حساب «عيالنا» وبطاقة الخصم للقُصّر بتعزيز مهارات الأبناء في إدارة الأموال بشكل صحيح وتشجيع الادخار عن طريق برنامج المكافآت السنوي الخاص بحسابات القصّر.

كافة الخدمات المصرفية لبنك المارية المحلي متوفرة من خلال تطبيق Mbank UAE على الآب ستور وجوجل بلاي.

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حول بنك المارية المحلي

تأسس بنك المارية المحلي في عام 2021، وهو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم تجربة عملاء رقمية فريدة من نوعها بكامل خدمات المصرفية الشخصية والتجارية على حد سواء من خلال منتجات عصرية ومبتكرة وخدمات شاملة بنموذج تشغيل مبسط. كما يتطلع البنك بأن يصبح رائداً في تحفيز النشاط المصرفي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الوصول الرقمي وقابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والامتثال التي تعمل بانسجام في أي وقت وأي مكان