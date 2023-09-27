أبوظبي، بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول بنك في العالم يحصل على شهادة "تجربة العملاء الرقمية الدولية" المرموقة من قبل هيئة الاعتماد المشهورة عالميًا، المعهد البريطاني للمعايير (BSI). وتم منح هذه الشهادة المرموقة على أساس امتثال البنك لـ 353 من أصل 356 معيارًا وحصوله على علامة 97.25٪.

المعهد البريطاني للمعايير (BSI) هو هيئة المعايير الوطنية في المملكة المتحدة، والذي قدّم خبرة حافلة تمتد على مدى أكثر من 100 عامًا عبر 80,000 عميل في العالم. ودخل المعهد البريطاني للمعايير في شراكة مع المعهد الدولي لتجربة العملاء (ICEI)، وهي منظمة عالمية مكرسة لتحسين تجربة العملاء عبر جميع القنوات ومساعدة المنظمات في تحقيق أفضل الممارسات العالمية في التميز في خدمة تجربة العملاء، من أجل اعتماد المنظمات التي تلبي معايير "تجربة العملاء الرقمية الدولية'' بشكل مستقل.

وتُعد شهادة "المعايير الدولية لتجربة العملاء الرقمية'' (IDCXS) هي الأولى من نوعها في العالم، وهي تمكّن المنظمات التي تقدم الخدمات رقميًا إنشاء أسس وأطر نظام الإدارة لمواجهة التحديات و تقديم خدمة عملاء متسقة عبر كل القنوات الرقمية. وتحتوي الشهادة على 356 معيارًا لتقديم تجربة العملاء، ويضمن الامتثال لها التزام المؤسسة بتجربة العملاء ذات المستوى العالمي. والهدف الأساسي لشهادة "المعايير الدولية لتجربة العملاء الرقمية" هو تحفيز المؤسسات على التركيز على تجربة العملاء الرقمية من خلال تقديم تقنيات التميز في الخدمة مع الأخذ في عين الاعتبار التطوّر في الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والهواتف المحمولة وتطبيقات الهواتف المحمولة والخدمات السحابية والقنوات المتعددة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات التوصيل الرقمي الأخرى.

تميّز بنك المارية المحلي بتحقيقه أعلى درجة في العالم بلغت 97.25٪ من خلال الالتزام بـ 353 من أصل 356 معيارًا! ويقدم بنك المارية المحلي مجموعة متكاملة ومبتكرة من المنتجات والخدمات الرقمية الآمنة من خلال تطبيق البنك مباشرةً؛ الخدمات المصرفية الأساسية والبطاقات الرقمية والمدفوعات ومنتجات مبتكرة للقُصّر والاستثمار في الاكتتابات العامّة في الدولة بالإضافة إلى توفير الخدمات الذاتية مثل إيداع الشيكات رقمياً بواسطة الهاتف المتحرك وطباعة بطاقات الخصم المباشر ودفاتر الشيكات من خلال المنصات الذكية. كما حرص بنك المارية المحلي على استخدام أحدث التقنيات وعقد شراكات استراتيجية في سبيل تعزيز تجربة العملاء حيث قام بدمج عملية فتح الحسابات البنكية مع الهوية الرقمية "UAEPass" أو بطاقة الهوية الإمارتية. وبذلك أصبحت عملية فتح الحسابات تتم بسلاسة من أي مكان في الدولة في أقل من خمس دقائق. ويمكن الآن لأي نوع من الشركات فتح حسابًا مصرفيًا رقميًا بالكامل عبر موقع بنك المارية المحلي الإلكتروني في 6 خطوات بسيطة بدون حد أدنى للرصيد وبدون أي رسوم.

تجارب عملاء بنك المارية المحلي وتصميمات العمليات كلها متكاملة وتقع ضمن قناة شاملة بالكامل؛ فتوفّر خيارات متعددة توفي بمتطلبات خدمة العملاء من خلال الاستعانة بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، آمنة وقوية ومتطورة؛ لجعل تجربة الخدمات المصرفية للعملاء سهلة وسريعة ومتكاملة.

وبهذه المناسبة، علّق محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، قائلاً: "هذه أعرق شهادة حصلنا عليها حتى الآن، ونحن فخورون جدًا بها! إنها شهادة على أن النظام الأساسي المصرفي لـبنك المارية المحلي يتمتع بمعايير عالمية، ويقدم أعلى مستويات تجارب التميز في خدمة العملاء الرقمية ويسمح للعملاء بإجراء المعاملات المصرفية في أي وقت وفي أي مكان وبأي طريقة يرغبون بها من خلال قنوات الخدمة الذاتية الخاصة بنا. الشفافية عند التواصل مع عملائنا هي العامل الدافع لدينا، والإصغاء لملاحظات ورغبات عملائنا هو عملية مستمرة تتيح لنا تقييم خدماتنا وتحسينها باستمرار لتحسين تجارب عملائنا في المقابل من خلال تطبيق Mbank UAE وجميع القنوات الرقمية الأخرى / قنوات الخدمة الذاتية".

وأضاف: "أود أن أشكر أفضل هيئة إصدار شهادات مستقلة في العالم، المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، على استثمارهم ووقتهم في تقييم جوانب تجربة العملاء الرقمية في بنك المارية المحلي ومنحنا أرقى الشهادات وفقًا لذلك. نحن فخورون، ونعد بالتمسك بهذا المعيار والعمل ليس فقط على الحفاظ عليه، ولكن لتسجيل مستوى 100٪ من تقديم خدمة العملاء".

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