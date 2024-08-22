البلام: نسعى لمساعدة الجيل القادم على اكتساب مهارات قوية في مجال الثقافة المالية بطريقة سهلة ومفيدة

مكافآت حصرية لحاملي بطاقة UEFA CHAMPIONS LEAGUE PLATINUM MASTERCARD مسبقة الدفع من الوطني المجددة

مسبقة الدفع من الوطني المجددة استبدال النقاط بقسائم إلكترونية أو بطاقات هدايا تشمل أكثر من 185 متجراً محلياً وعالمياً في جميع فئات التسوق المتعلقة بالشباب وصغار السن

في إطار مساعيه لترسيخ ريادته المصرفية عبر منح عملائه من كافة الشرائح تجربة مصرفية استثنائية تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق بطاقةUEFA CHAMPIONS LEAGUE PLATINUM MASTERCARD مسبقة الدفع من الوطني المجددة، والتي تعتبر التطبيق الأول من نوعه لمفهوم الربح المزدوج في الكويت، عبر ما تمنحه لحامليها من ميزات ومكافآت حصرية.

وتعد البطاقة المحدّثة والمتاحة لجميع أفراد الأسرة بدءاً من سن 7 سنوات فقط، أول بطاقة استرداد نقدي مسبقة الدفع من نوعها في الكويت حيث يمكن لكل من أولياء الأمور وأبنائهم الحصول عليها والاستفادة من مميزاتها.

ويحصل حامل البطاقة على 3 نقاط جول الوطني مقابل كل 1 دينار كويتي ينفقه محلياً أو دولياً، إضافة إلى 3 نقاط أيضاً مقابل كل 1 دينار كويتي يتم تعبئته في البطاقة، كما تتيح له استبدال النقاط التي اكتسبها عبر الاسترداد النقدي مباشرة إلى البطاقة، أو بالحصول على قسائم إلكترونية أو بطاقات هدايا قابلة للاستخدام لدى أكثر من 185 متجراً محلياً وعالمياً في جميع فئات التسوق المتعلقة بشريحة الشباب وصغار السن، مثل Playstation و Xboxوغيرها.

وتوفر البطاقة لحامليها الصغار عملية استرداد سلسة وسهلة من خلال بوابة ويب مخصصة، وباستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بهم دون الاستعانة بأولياء أمورهم، حيث يمكنهم عرض رصيد النقاط التي اكتسبوها أو استبدالها، كما تمنحهم فرصة الدخول المجاني غير المحدود إلى قاعات الانتظار الفخمة في أكثر من 25 مطاراً حول العالم أثناء السفر مع والديهم، إضافة إلى الحصول على عروض حصرية من "ماستركارد".

ويمكن إضافة البطاقة بعد إصدارها من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل فوراً إلى أي محفظة رقمية مثل Apple Pay أو Samsung Wallet أو Google Pay.

وتعليقاً على إطلاق هذه البطاقة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في

بنك الكويت الوطني أنور البلام: "نسعى في بنك الكويت الوطني إلى مساعدة الجيل القادم على اكتساب مهارات قوية في مجال الثقافة المالية، بطريقة سهلة ومفيدة"، مؤكداً سعي البنك إلى تحفيز الإنفاق الذكي والادخار لدى الأطفال منذ سن مبكرة، من خلال ما تقدمه بطاقةUEFA CHAMPIONS LEAGUE PLATINUM MASTERCARD مسبقة الدفع من الوطني المجددة لهم من مكافآت استرداد نقدي مجزية.

وأشار البلام إلى أن إطلاق أول بطاقة استرداد نقدي من نوعها في الكويت تستهدف كلاً من أولياء الأمور وأبنائهم يأتي ضمن مساعي البنك الدائمة لنشر الثقافة المالية وحرصه على أن يكون الأقرب إلى عملائه بكافة شرائحهم، عبر طرح منتجات مبتكرة تمنحهم المزيد من المزايا والمكافآت.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يقدم مجموعة متنوعة من البطاقات مسبقة الدفع، والتي تمنح العملاء العديد من المزايا، كما تساعدهم على إدارة نفقاتهم بكل ثقة وسهولة والتأكد من عدم تجاوز حدود الإنفاق لديهم.

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