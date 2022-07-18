في إطار سعيه المتواصل لدعم عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الكويت

العبدالله: حريصون على تقديم أفضل العروض التي تدعم رواد الأعمال الكويتيين

في إطار سعيه المستمر لتقديم المزيد من العروض المميزة لعملاء مشروعي وعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، قام بنك الكويت الوطني بعقد شراكة مع "بارتنر بلس" وهي شركة استشارات محاسبية ومالية وإدارية مقرها الكويت.

وتقدم الشركة بموجب هذه الشراكة خدماتها الاستشارية لعملاء مشروعي وعملاء الخدمات المصرفية للأعمال من الوطني بأسعار مخفضة تصل إلى 10% لعملاء حساب مشروعي و15% لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال و20% لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال بلس.

وبهذه المناسبة قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: "يسعى بنك الكويت الوطني باستمرار إلى تعزيز المزايا المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تطور احتياجات رواد الأعمال من أجل منحهم الوسائل اللازمة لدعم نمو أعمالهم".

وأضاف العبدالله أن الخدمات الاستشارية التي يقدمها نخبة من الخبراء المعتمدين تعد من أهم الوسائل التي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات على أسس سليمة دون مخاوف من وضع خطط أعمال تتجاوز قدراتهم.

وأوضح العبدالله أن مسئولي الفروع ومديري علاقات العملاء يلعبون دوراً هاماً في تعريف عملاء حساب مشروعي وعملاء الخدمات المصرفية للأعمال من الوطني بشأن المزايا المتوفرة لعملاء هذه الباقات لمساعدتهم على تحديد كيفية الاستفادة من هذه المزايا في تحقيق أهدافهم المالية.

ويقدم بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال مجموعة حصرية من الخدمات بما في ذلك: فريق متخصص من مسؤولي علاقات العملاء، بالإضافة إلى خدمات الأعمال والتي تشمل جهاز K-net لنقاط البيع، وبطاقات السحب الآلي، وخدمة تحويل الرواتب الكترونياً، والخدمة المصرفية عبر الإنترنت الوطني أون لاين، وخدمات التأمين. كما يقدم تسهيلات الأعمال التي تتضمن قروض الأعمال، وخطابات الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وخط تمويل تجاري لخصم السندات الإذنية. هذا بينما يقدم البنك لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال بلس مزايا إضافية تشمل: خدمة المساعدة الشخصية

(الكونسيرج) المميزة، والحصول على أسعار خاصة على حلول الدفع، وإصدار دفاتر الشيكات وأوامر الدفع المضمونة وكشوف الحسابات بالمجان، بالإضافة إلى باقة الذهبي المجانية المخصصة لأصحاب الأعمال بلس.

كما يقدم الوطني لعملاء حساب مشروعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا وهو الأول من نوعه في الكويت والمخصص لأصحاب المشاريع المنزلية العديد من المزايا منها الحصول على خدمات الدفع بسهولة بالإضافة إلى السماح لأصحاب هذه المشاريع بفصل حساباتهم التجارية عن حساباتهم الشخصية.

ويهدف بنك الكويت الوطني إلى المساهمة وبنحو فعال في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد شراكات قوية مع الجهات التي يمكنها تقديم الدعم رواد الأعمال المحليين وتوفير احتياجاتهم.

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