الجناح: نحرص دائماً على تزويد عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات وأكثرها أماناً

في إطار مساعيه المستمرة لتوفير الخدمات الأكثر تطوراً لعملائه، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق خدمة جديدة تسمح للعملاء بتأكيد عمليات الدفع عبر الإنترنت من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليكون بذلك أول بنك يطلق هذه الخدمة في الكويت.

ولفت البنك إلى أن الخدمة الجديدة توفر طريقة سهلة وسريعة وآمنة لإتمام عمليات الدفع عبر الإنترنت، موضحاً أنه مع خدمة الوطني للتسوق الآمن، بات بإمكان العملاء تأكيد جميع عمليات الدفع التي تتم عبر الإنترنت مباشرة وبكل سهولة من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل دون الحاجة لإدخال كلمة المرور لمرة واحدة (OTP).

وبين أن الخدمة مُتاحة لحاملي بطاقة الوطني للسحب الآلي (تشمل عمليات الدفع الدولية فقط)، وبطاقة العملة الأجنبية الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة العملات المتعددة الوطني مسبقة الدفع، مشيراً إلى أنه للاستفادة من هذه الخدمة يجب على العملاء تفعيل خدمة إشعارات الوطني.

وأوضح البنك أنه في حال تفعيل العميل لخدمة الإشعارات ورغبته في تأكيد عملية الشراء من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، سيصله إشعار عبر خدمة إشعارات الوطني، وسيتم توجيهه عند الضغط على الإشعار إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لإتمام عملية الدفع من خلال اتباع خطوات سهلة، لافتاً إلى أنه في حال لم تكن خدمة إشعارات الوطني مفعّلة لدى العميل، يجب عليه الدخول إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل واتباع الخطوات المطلوبة لتأكيد عملية الدفع.

وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، بدر الجناح: "نحرص في بنك الكويت الوطني دائماً على تقديم كل ما هو جديد لعملائنا، ونسعى باستمرار لتوفير أفضل المنتجات والخدمات وأكثرها أماناً وتطوراً، والتي تتناسب مع احتياجات العملاء وتلائم أنماط حياتهم المختلفة".

وأكد الجناح أن الوطني يواصل تعزيز تفوقه الرقمي عبر ما يقدمه من خدمات من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، الذي بات يعتمد عليه العملاء بشكل كبير في إتمام معاملاتهم المصرفية، وذلك في إطار سعي البنك الدائم إلى توفير تجربة مصرفية رقمية رائدة لا تلبي احتياجات عملائه فقط، بل تفوق توقعاتهم.

ويهدف البنك من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة أموالهم بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وكذلك الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت وتحديث البيانات الشخصية وغيرها من الخدمات.

ويمكن للعملاء بسهولة تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوفر حالياً على متجر آبل Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.

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