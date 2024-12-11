النصف: نعمل على إثراء التجربة المصرفية لعملائنا بتوفير أفضل المنتجات والعروض التي تناسب تطلعاتهم

- فتح حساب الجوهرة أو الجوهرة للتوفير والحصول على بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية فوراً من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل

- تتيح هذه التجربة الرقمية الفريدة ربط مميزات برنامج مايلز الوطني الحصرية مع برنامج سحوبات الجوهرة الأكبر بالكويت والحصول على بطاقة مايلز الجوهرة الائتمانية

- يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة رقمية متكاملة حيث يمكنهم إصدار أي من بطاقات الائتمان فورًا عبر تطبيق خدمة الوطني عبر الموبايل

في إطار التزام بنك الكويت الوطني بتلبية احتياجات عملائه وتوفير خدمات متميزة ومكافآت استثنائية توافق تطلعاتهم، يطلق البنك تجربة رقمية فريدة من نوعها للحصول على بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية وربطها بحساب الجوهرة أو حساب الجوهرة للتوفير والاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية.

وأوضح البنك أنه بإمكان العميل فتح حساب الجوهرة أو الجوهرة للتوفير والحصول على بطاقة الجوهرة مايلز الائتمانية فوراً من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، لافتاً إلى أنه يتم الحصول على البطاقة مجاناً مدى الحياة دون دفع أي رسوم، وذلك عند إيداع والاحتفاظ بمبلغ لا يقل عن 3 آلاف دينار كويتي في حساب الجوهرة أو الجوهرة للتوفير.

وأفاد بأن البطاقة تتيح للعميل الحصول على أميال ترحيبية تعادل 3 أضعاف الحد الائتماني للبطاقة ولغاية 150 ألف ميل.

وبين البنك أن من المزايا التي تتيحها بطاقة الجوهرة مايلز الائتمانية لحاملها أيضاً زيادة فرص الربح في سحوبات حساب الجوهرة 3 مرات، ما يزيد فرصه في الفوز بالسحوبات الأسبوعية والشهرية، إضافة إلى سحب الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دينار كويتي ويقام 3 مرات سنوياً.

ويواصل بنك الكويت الوطني تقديم مستويات جديدة من الراحة والتميز لعملائه، حيث يمكنهم إصدار أي من بطاقات الائتمان فورًا عبر تطبيق خدمة الوطني عبر الموبايل ببضع نقرات فقط، والاستمتاع بتجربة رقمية متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات. ويتم إصدار هذه البطاقات بسهولة وأمان مقابل أرصدة حسابات العملاء أو ودائعهم الثابتة (TD)، ما يوفر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات العصر الحديث.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، السيد/ هشام النصف: "يعمل بنك الكويت الوطني بشكل مستمر على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل المنتجات والعروض التي تناسب تطلعات مختلف الشرائح وتمنحهم تجربة مصرفية استثنائية".

وذكر النصف أنه يمكن الآن لجميع العملاء فتح حساب الجوهرة أو الجوهرة للتوفير والحصول على بطاقة الجوهرة مايلز الائتمانية فوراً من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وبالتالي الاستفادة من برنامج مايلز الوطني الذي يمنح حامل البطاقة 3 أميال لكل دينار كويتي محلياً و5 أميال دولياً، بالإضافة إلى دخول غير محدود لقاعات المطارات مع ضيف مجاناً، وخدمة حماية المشتريات وتمديد فترة الضمان وغيرها، مع فرصة الدخول في السحوبات المتعددة، مؤكداً أن بطاقات الوطني الائتمانية تعد الحل الأمثل لإتمام المدفوعات.

يذكر أن سحوبات حساب الجوهرة تعد أكبر برنامج مكافآت على مستوى الكويت، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأسبوعية 20 ألف دينار، والجائزة الشهرية 125 ألفاً، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليون دينار تقام سحوباتها 3 مرات سنوياً.

كما يوفر بنك الكويت الوطني لعملائه من خلال حساب جوهرة للتوفير نسبة فائدة إضافية تصل إلى 1.5 في المئة للسنة الأولى، إضافة إلى فرصة الدخول في السحوبات الشهرية والسحب على الجائزة الكبرى في حال وصول الرصيد إلى 5 آلاف دينار أو أكثر، ويقدم لعملائه الذين يتعاملون معه لأكثر من عامين فرصاً مضاعفة في حالة عدم تأهلهم للحصول على الفرص المضاعفة الحالية.

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