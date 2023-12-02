احتفل بتخريج الدفعة العاشرة من البرنامج بحضور الإدارة التنفيذية

درويش: نؤمن في بنك الكويت الوطني أن الاستثمار في موظفينا هو استثمار في مستقبلنا

- ملتزمون بتزويد موظفينا بالتدريب والتطوير الذي يحتاجونه للنجاح والتطور في مسيرتهم المهنية

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة العاشرة من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز- المستوى الأساسي» والذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية بهدف تطوير مهارات موظفيه.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجيته الوطني الهادفة إلى تعزيز كفاءة موظفيه وتسليحهم بأفضل برامج التدريب والتطوير، ما يساهم في تعزيز خطواته نحو بناء قوة عمل مرنة وديناميكية تدعم تطلعاته على المدى البعيد وتعزز جهود الاستدامة على صعيد الكوادر البشرية.

شهد حفل تخريج الدفعة العاشرة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت السيد/ صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت السيد/ سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة السيد/ محمد العثمان ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/ زيد الصقر، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة السيد/عماد العبلاني ، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية السيد/ أحمد بورسلي ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، النفط والتمويل التجاري السيد/براديب هاندا.

وأجرت إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية للمجموعة تطويراً كبيراً لمحتوى البرنامج، وذلك من أجل مواكبة أحدث احتياجات واتجاهات العمل المتغيرة، حيث تم زيادة مدة البرنامج من شهرين إلى 5 أشهر منهم قرابة شهر في قاعات التدريب، ونحو 23 ساعة من دورات التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى دمج ورش العمل الخاصة بالتطبيق العملي للمهارات في جميع أنحاء البرنامج لزيادة معارف ومهارات المتدربين.

وضم البرنامج التدريبي الذي استغرق 5 أشهر نحو 21 متدرباً ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك ضمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة المخاطر والشركات الأجنبية والخدمات المصرفية الدولية.

ويتضمن التطوير الذي شهده برنامج المستوى الأساسي نهجًا مدمجًا لكل من وحدات التعلم الإلكتروني وأنماط للتدريب تركز على المحاسبة للمصرفيين وتحليل مخاطر الأعمال وتحليل المخاطر المالية وتحليل لقوائم التدفقات النقدية ومهارات الاتصال والعرض المرئي الفعال والذكاء العاطفي إلى جانب المهارات السلوكية وتحليل المخاطر الهيكلية وهيكلة الائتمان والتوثيق والتميز في إدارة العلاقات.

وبهذه المناسبة قال مدير إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة الوطني أحمد درويش: :«يشكل برنامج شهادات ائتمان موديز المستوى الأساسي بحلته الجديدة أفضل طريقة لإعداد موظفينا للنجاح المستقبلي فمع استمرار تطور الصناعة المصرفية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نستثمر في موظفينا. ونحن ملتزمون بتزويد موظفينا بالتدريب والتطوير الذي يحتاجونه للنجاح في المستقبل إيماناً منا بأن الاستثمار في موظفينا هو استثمار في مستقبلنا».

وأضاف درويش: «من خلال الاستثمار في منظومة التدريب والتطوير، يمكن للبنوك التأكد من امتلاك موظفيها للمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها لمواجهة تحديات المستقبل».

وأشار إلى أن كافة البرامج والدورات التي يتم تقديمها للموظفين تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة يتم وضعها وفق معايير منهجية وعلمية لتلبية احتياجات كافة الإدارات المعنية بالتعاون مع أفضل خبراء العمل المصرفي وأبرز جهات التدريب العالمية.

وتمثل الشراكة التدريبية مع وكالة موديز والتي تمتد لنحو 7 سنوات وشهدت تخريج نحو 300 متدربًا ترجمة لخطط البنك التي ترسي قواعد تضمن احتراف مسار التطور الوظيفي لكوادر مجموعة الوطني وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية بما يساهم في تأهيل القيادات المصرفية وإكسابها الخبرة الكافية بالإضافة إلى تدريب تلك الكوادر على مواجهة مختلف التحديات في العمل المصرفي.

وتعد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أعرق المؤسسات المالية التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة والكفاءة المالية والائتمانية.

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-انتهى-