السيوفي: نهدف إلى دعم مساعي الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر الإستراتيجية 2030

- سجل بنك الكويت الوطني - مصر حافل بالمبادرات الإنسانية والاجتماعية

وقع بنك الكويت الوطني - مصر بروتوكول تعاون للمرة الرابعة مع مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، للمساهمة في تجهيزات مستشفى بهية الجديد بمدينة الشيخ زايد، حيث يعد هذا الاتفاق امتداداً للدعم الذي يقدمه البنك للمؤسسة منذ العام 2018.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب بنك الكويت الوطني - مصر نائب العضو المنتدب السيد/ وليد السيوفي، ومن جانب مؤسسة بهية المدير التنفيذي الدكتورة/ جيلان أحمد، وذلك بحضور رئيس قطاع الوظائف المساندة وقطاع الاستدامة والتمويل المستدام في البنك السيد/ كريم كمال، ومدير وحدة المسؤولية المجتمعية في البنك السيدة/ نوران عبدالرحمن، ولفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية من الجانبين.

وفي هذه المناسبة قال السيد/ وليد السيوفي: «نحرص باستمرار على تعزيز دورنا الرائد في المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد ركائزنا لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعظيم مساهمتنا بشكل فعال في دعم وتطوير المنظومة الصحية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بما يدعم رؤية مصر 2030، والتي يعد الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أحد أهدافها».

وأكد السيوفي أن بنك الكويت الوطني - مصر يهدف إلى دعم مساعي الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر الإستراتيجية 2030، والتي تتضمن تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال دعم البنية التحتية لمؤسسات القطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع، مضيفاً أن «سجل البنك حافل بالمبادرات الإنسانية والاجتماعية، حيث يسعى دائماً إلى تكريس ثقافة خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وهو نهج لطالما تميز به بنك الكويت الوطني - مصر ويسعى دوماً إلى نشره».

وأوضح أن لدى البنك علاقات راسخة وقوية مع العديد من المؤسسات العاملة في مصر في كافة القطاعات، حيث يعمل بالتعاون مع هذه المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة لرفع كفاءة تلك القطاعات، ومنها القطاع الصحي، ما يساهم في بناء مجتمع قوي وسليم قادر على الإنتاجية.

من جانبها، أعربت المدير التنفيذي لمستشفى بهية الدكتورة/ جيلان أحمد، عن تقديرها للدعم الكبير الذي يقدمه بنك الكويت الوطني – مصر للمساهمة في تجهيزات مستشفى بهية الجديد، والذي تستفيد منه جميع شرائح المجتمع، آملة استمرار التعاون مع علامة رائدة ومرموقة مثل بنك الكويت الوطني لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمواطنين بجودة عالية.

ودأب بنك الكويت الوطني - مصر على تنظيم العديد من الفعاليات التي تساهم في دعم القطاع الصحي مثل، حملات التبرع بالدم، وورش العمل التوعوية للوقاية من الأمراض، وتوزيع المستحضرات الطبية، إضافة إلى الشراكات والبروتوكولات التي عقدها مع العديد من المؤسسات والمراكز الصحية لتزويدها بأجهزة متطورة.

ويمتلك بنك الكويت الوطني - مصر الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 53 فرعاً تنتشر في أفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية، ومنها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، كما يمتلك البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

-انتهى-

#بياناتشركات