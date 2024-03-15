ينطلق البرنامج بالتعاون مع كيه إف آي جلوبال أبرز مزودي خدمات التعليم المالي

نظم بنك الفجيرة الوطني أول زيارة إلى مدرسة ثانوية في إطار برنامجه الجديد الرامي إلى تعزيز الثقافية المالية بين طلاب دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة.

وأقيمت الجلسة على مدار نصف يوم في مدرسة جيمس وينشستر في الفجيرة، وساهمت في تزويد الطلاب الحاضرين بالمعلومات الكافية حول التحديات المالية المختلفة وتوجيههم لاتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً. كما اكتسب الطلاب المشاركون، والبالغ عددهم 50 طالباً، معرفة واسعة حول آليات التمويل الشخصي، وتعمقت الجلسة في العديد من المفاهيم، بما فيها الادخار والقروض وبطاقات الائتمان وتحديد الميزانيات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "يلتزم بنك الفجيرة الوطني بدعم عملائه وأفراد المجتمع في حياتهم المتعلقة بالجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى مساعدتهم على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة من أجل تحقيق أهدافهم المالية. وينسجم البرنامج الذي أطلقناه اليوم بشكل مثالي مع منهجيتنا الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وأتوجه بجزيل الشكر لشركة كيه إف آي جلوبال على تعاونهم معنا، ونتطلع إلى إطلاق البرنامج في أنحاء الدولة".

وقالت مارلين إل. بينتو، مؤسسة كيه إف آي جلوبال: "تعاونت كيه إف آي جلوبال مع بنك الفجيرة الوطني، انطلاقاً من مكانتها الرائدة كمزود للتعليم المالي في دولة الإمارات، لتوفير هذا التعليم الضروري للطلبة اليافعين. وأثق بأهمية علاقات التعاون المميزة، وأتطلع لرؤية الإمكانات الكبيرة والتأثير الإيجابي الذي سيتركه هذا التعاون في حياة الجيل القادم".

وتتبع كيه إف آي جلوبال منهجية مبتكرة وشاملة لتزويد الأفراد، وتحديداً اليافعين منهم، بالمعارف والمهارات اللازمة للإدارة المالية السليمة. وتهدف الشركة من خلال برنامجها الحائز على جوائز، إلى التشجيع على التغيير الحقيقي في السلوك من أجل تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات سليمة في رحلتهم المالية.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الجلسة اليوم، تخطط الجهتان إلى إطلاق البرنامج في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري المتخصصة، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملاءه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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