دبي: أطلق بنك الفجيرة الوطني اليوم منصته الرقمية الجديدة "ان بي اف إيدج"، وهي الأولى من نوعها لفتح حساب مصرفي رقمي، وهي منصة مصممة خصيصاً لتبسيط وأتمتة العمليات للشركات، ووضع معيار جديد في الحلول المصرفية الرقمية.

وتمكن منصة "ان بي اف إيدج" الشركات من فتح حساب مصرفي للشركة بطريقة رقمية 100% دون الحاجة لمعاملات ورقية، في خطوة رائدة للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة، وذلك دون الحاجة لزيارة أحد الفروع، وتقدم المنصة خدمات مريحة لفتح حسابات من خلال مجموعة من الخدمات المصممة لجميع الاحتياجات المصرفية للأعمال.

يعتبر فتح حساب للشركات عملية طويلة نسبياً بالمقارنة مع فتح حساب للأفراد، إلا أن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة مهمة في دعم الشركات، مما يسمح لها بفتح حساباتها الخاصة من خلال منصة رقمية شاملة، ويمكن للعملاء الجدد المسجلين في "ان بي اف إيدج" من استخدام منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك الفجيرة الوطني، مما يضمن الاستمرارية والكفاءة في الخدمات المصرفية.

وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: "إن بنك الفجيرة الوطني ملتزم بتمكين الأعمال من خلال تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية المتطورة. ويسعدنا في بنك الفجيرة الوطني تعزيز محفظتنا الرقمية من خلال تقديم "ان بي اف إيدج"، لتوفر تجربة مخصصة من شأنها تعزيز الابتكار في خدماتنا. صممت هذه المنصة الجديدة لتلبية الاحتياجات الفريدة لقاعدة عملائنا المتنوعة، مما يضمن حصولهم على الوصول إلى الحلول المالية المتطورة التي تتسم بالكفاءة والأمان. ومن خلال الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، نهدف إلى توفير راحة ومرونة لعملائنا لإنجاز معاملات في منتهى السهولة وبموثوقية عالية".

يقدم بنك الفجيرة الوطني خدمات مالية عالية الجودة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع حلول رقمية متطورة تضيف قيمة وتعزز تجربة العملاء، وتعمل الخدمات الجديدة للعملاء ذوي الخبرة الرقمية على زيادة الكفاءات وتقديم خدمات مصرفية مريحة وسلسة ومتواصلة.

ومن خلال الاستفادة من خبرته المصرفية العميقة ورؤيته للسوق، يُعرف بنك الفجيرة الوطني بأنه الشريك المصرفي الذي يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم ويواصل الاستثمار في التقنيات والابتكارات الجديدة لتحسين تجربة العملاء.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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