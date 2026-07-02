دبي، الإمارات العربية المتحدة - استضاف بنك الفجيرة الوطني أحدث جلسات سلسلة التبادل المعرفي حول مرونة الأعمال المؤسسية، وذلك بالشراكة مع منطقة مطار دبي الحرة (DAFZ) ومجلس سيدات أعمال دبي (DBWC)، حيث جمعت أكثر من 100 من قادة الأعمال وصنّاع القرار لمناقشة العوامل التي تُشكل مرونة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت شعار "تعزيز مرونة الأعمال المؤسسية: تأهيل أعمالك للمستقبل - رؤى وامتثال وأمن في 2026"، تناولت الجلسات أبرز الاتجاهات التي تُشكّل مشهد الأعمال، بما في ذلك تطور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد المتطلبات التنظيمية، والمخاطر الناشئة في مجال الأمن السيبراني. وركزت النقاشات على تزويد المؤسسات برؤى عملية لتعزيز استمرارية الأعمال، وتقوية الامتثال، ودعم النمو المستدام. ومع مواجهة المؤسسات لتعقيدات تنظيمية متزايدة، وتهديدات سيبرانية متطورة، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، أصبح بناء الجاهزية المؤسسية أولوية استراتيجية عبر مختلف القطاعات.

وضمّت الفعالية نخبة من المتحدثين الخبراء وقادة الصناعة الذين شاركوا وجهات نظرهم حول التعامل مع التغيير، والتكيف مع المستجدات التنظيمية، وتعزيز أطر استمرارية الأعمال. وقدّم هشام العياص، كبير المحللين الماليين في قناة الشرق بلومبرغ، نظرة عامة على التوقعات الاقتصادية، مسلطًا الضوء على العوامل العالمية والإقليمية المؤثرة في الأسواق الدولية، مع التركيز على كيفية تشكيل التحولات الاقتصادية الكلية لمرونة الأعمال والقرارات الاستثمارية.

فيما تناول الدكتور أبهيشيك جاجو، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مارمين الإمارات، والرئيس التنفيذي لمجموعة AJMS، تداعيات متطلبات الفوترة الإلكترونية القادمة، وكيف يمكن للمؤسسات الاستعداد للامتثال مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. كما أوضح كيف يمكن لمواءمة العمليات المالية مع الأطر التنظيمية المتطورة أن تُسرّع من التبني الرقمي وتُحسّن من شفافية إعداد التقارير.

بدوره تحدث هاري براساد تشيدي، رئيس إدارة مخاطر أمن المعلومات في بنك الفجيرة الوطني، عن آليات التعامل مع مشهد التهديدات السيبرانية، مسلطاً الضوء على أبرز المخاطر السيبرانية وأهمية اتخاذ تدابير أمنية قوية لحماية الأعمال في بيئة رقمية متزايدة التطور. كما شددت جلسته على أهمية الإدارة الاستباقية للمخاطر، بما في ذلك تعزيز الضوابط الداخلية وبناء وعي مؤسسي شامل بالأمن السيبراني لدعم استمرارية الأعمال.

وعلى مدار الجلستين، شارك المندوبون في النقاشات والتواصل، بما يعكس اهتماماً قوياً باستراتيجيات عملية وقابلة للتطبيق للتعامل مع المخاطر، وتعزيز الامتثال، ودعم النمو طويل الأمد.

وتأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة جلسات التبادل المعرفي المستمرة التي ينظمها بنك الفجيرة الوطني، لتواصل توفير رؤى مركّزة حول مواضيع محورية تشمل الجاهزية التنظيمية والتحول الرقمي وإدارة المخاطر. وستستمر هذه السلسلة على مدار العام، تأكيدًا على التزام البنك بتزويد الشركات بالرؤى اللازمة للتعامل مع مشهد تنظيمي واقتصادي متطور.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ومن بين كبار مساهمي بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ويحظى البنك بتصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة موديز، إلى جانب تصنيف BBB+ / A-2 من وكالة ستاندرد آند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين. كما أن البنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز “NBF”، ويمتلك شبكة تضم 15 فرعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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