أعلن بنك الفجيرة الوطني عن حصوله على ثلاثة شهادات آيزو لمعايير الجودة العالمية، وذلك في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بالتميز التشغيلي في كافة أنشطته. وهي شهادة آيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وشهادة آيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة آيزو 41001:2018 لنظام إدارة المرافق.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "يؤكد بنك الفجيرة الوطني التزامه الراسخ بضمان أعلى معايير الجودة واعتماد أفضل الممارسات العالمية في كافة أنشطته، الأمر الذي يعود بالفائدة على عملاء البنك وموظفيه. وتعكس هذه الشهادات المرموقة التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام يجمع المسؤولية البيئية ونمو الأعمال الاستراتيجي. كما ساهمت أنظمتنا الرائدة رفيعة المستوى بترسيخ مكانتنا ضمن مجموعة محدودة من المؤسسات التي نالت هذا التكريم في المنطقة".

وتعتبر شهادات آيزو إشادة عالمية تعكس الالتزام بالمعايير العالمية لأنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وإدارة المرافق. كما توفر إطار عمل شامل وموثوق يعزز قدرة الشركات على تحسين كفاءتها التشغيلية مع الحفاظ على أرقى المعايير العالمية من خلال تطبيق عمليات موحدة ومتكاملة.

وتمثل شهادة آيزو 14001:2015 معياراً معترف به عالمياً لأنظمة الإدارة البيئية، وتوفر إطار عمل يتيح للشركات تصميم وتنفيذ ومواصلة تحسين أدائهم البيئي. ويتضمن الإطار جوانب عديدة بما يشمل استخدام الموارد وإدارة النفايات ومراقبة الأداء البيئي، إلى جانب مشاركة الجهات المعنية في الوفاء بالتزاماتها البيئية.

وتبرز شهادة آيزو 45001:2018 كمعيار عالمي يحدد بدقة متطلبات أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وهي إطار عمل يمكّن الشركات من إدارة المخاطر وتحسين الأداء. وترسي الشهادة معاييراً تتعلق بسياسة الصحة والسلامة المهنية وأهدافها وخططها وتطبيقها وعملياتها وتدقيقها ومراجعتها، كما توفر عناصر رئيسية تتضمن التزام القيادة ومشاركة الموظفين وتحديد المخاطر وتقييم الأخطار والامتثال القانوني والتنظيمي وخطط الطوارئ وإدارة الأزمات والتحقيق في الحوادث والتحسين المستمر.

وتمنح المنظمة الدولية للمقاييس شهادة آيزو 41001:2018 لأنظمة إدارة المرافق، وتوفر إطار عمل يهدف إلى مساعدة الشركات في تطوير واستخدام وصيانة نظام فعال عالمياً لإدارة المرافق. وتم تصميم نظام إدارة المرافق لمساعدة فرق المشتريات والمنشآت من خلال توفير معيار لقياس فعالية وكفاءة أنظمة إدارة المرافق بما يشمل اتساق الخدمات المستخدمة وقدرتها.

ويعكس حصول بنك الفجيرة الوطني على شهادات آيزو المرموقة التزامه بمعايير الجودة الوطنية لدولة الإمارات وبالمعايير العالمية، ما يضمن انتقاله إلى مرحلة جديدة من التميز والجودة.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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