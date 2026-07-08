مبادرة مؤسسية تزوّد الموظفين بقدرات عملية في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات والحوسبة السحابية والأتمتة، دعماً لأجندة التحول بعيدة المدى التي يعتمدها البنك

دبي، يتعاون بنك الفجيرة الوطني مع "أكسنتشر ليرن فانتاج" في مبادرة مؤسسية للارتقاء بالمهارات ضمن مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مصممة لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتسريع استراتيجية التحول بعيدة المدى التي يعتمدها البنك. ومن خلال منصة "يوداسيتي"، التابعة لأكسنتشر ليرن فانتاج، ستوفر المبادرة مسارات تعلم مخصصة للموظفين عبر المهام القيادية والتجارية والتقنية، مع التركيز على بناء قدرات عملية في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والبيانات وتقنيات الحوسبة السحابية، مع ترسيخ الاستخدامالمسؤول للذكاء الاصطناعي في نفس الوقت.

ويهدف بنك الفجيرة الوطني عبر تلك المبادرة إلى رفع مستوى الثقافة الرقمية على مستوى المؤسسة ككل، وتمكين قادة قطاع الأعمال من دفع عجلة الابتكار وصنع القرار المدعومين بالذكاء الاصطناعي، ومساعدة الفرق التقنية على بناء قدرات متقدمة تتماشى مع المتطلبات المتطورة للقطاع المصرفي المعاصر، بما يشمل التطبيق الآمن والمسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي.

وقالت سواتي شارما، رئيسة قسم إعادة الابتكار في أكسنتشر ليرن فانتاج: "سيُكتب الفصل القادم من تاريخ القطاع المصرفي على يد قوى عاملة قادرة على التعلم بالسرعة التي تواكب تطور التكنولوجيا. ويعكس تعاوننا مع بنك الفجيرة الوطني تحولاً أوسع نشهده عالمياً من برامج التدريب التقليدية إلى أنظمة تعلم مشتركة ومستمرة تتطور فيها قدرات الأفراد جنباً إلى جنب مع قدرات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال أكسنتشر ليرن فانتاج، يعمل بنك الفجيرة الوطني على إرساء الأسس اللازمة لبناء قوى عاملة قادرة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتسريع وتيرة الابتكار، وخلق قيمة مستدامة في جميع جوانب أعماله".

ويتضمن البرنامج تقييمات لمهارات القوى العاملة، ورحلات تعلم مخصصة، وتطويراً للقدرات بصورة عملية، ودعماً لعملية الانضمام إلى البرنامج ، وتحليلات للتعلم، وقياساً مستمراً لجاهزية وتقدم القوى العاملة. وعبر الجمع بين الإلمام بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة وبناء القدرات الخاصة بكل منصب، تم تصميم المبادرة لمساعدة بنك الفجيرة الوطني على تسريع الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة أكبر من استثماراته التكنولوجية مع مرور الوقت.

وقال محمد الأميري، رئيس الموارد البشرية لدى بنك الفجيرة الوطني: "نلتزم في بنك الفجيرة الوطني بتعزيز قدراتنا لتقديم حلول مخصصة وعالية الجودة تدعم الاحتياجات المتطورة للشركات وتحقق نمواً مستداماً. ومن خلال هذه المبادرة مع أكسنتشر ليرن فانتاج، سنعمل على تزويد قوانا العاملة بقدرات عملية في الذكاء الاصطناعي وبمهارات رقمية لتحسين عملية صنع القرار، ودعم الابتكار، واغتنام فرص جديدة في ظل اقتصاد رقمي متنامٍ. ويتماشى ذلك مع أجندة التحول الرقمي 2030 لدولة الإمارات وطموحاتها الأوسع للارتقاء بالذكاء الاصطناعي والابتكار وتطوير القوى العاملة المقبلة، ما يرسّخ دورنا كشريك مالي موثوق يسهم في التقدم الاقتصادي بعيد المدى للدولة".

وقال عصام العنقر، الشريك المسؤول عن إعادة ابتكار المواهب في أكسنتشر في الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع انتقال المؤسسات من الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي إلى التطبيق المؤسسي، تصبح القدرة على تزويد قواها العاملة بمهارات المستقبل المناسبة بالسرعة والنطاق المطلوبين عاملاً حاسماً لتحقيق التميز. ومن خلال أكسنتشر ليرن فانتاج، سنعمل على دعم بنك الفجيرة الوطني بتجارب تعلم عملية ومتخصصةتبني قدرات واقعية وتوفر رؤية قابلة للقياس لجاهزية القوى العاملة مع مرور الوقت، ما يساعد المؤسسات على ترجمة الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تأثير تجاري ملموس".

كما تتماشى المبادرة مع الطموحات الوطنية الأوسع لدولة الإمارات للارتقاء بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي وتطوير القوى العاملة المستقبلية . ومع استثمار المؤسسات المالية عبر أنحاء المنطقة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، يبرهن هذا التعاون كيف يمكن الجمع بين تبني التكنولوجيا وتحول القوى العاملة على مستوى المؤسسة للمساهمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وتوليد قيمة تجارية بعيدة المدى.

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