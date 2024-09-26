دبي : شارك بنك الفجيرة الوطني في "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2024، المنصة الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، والذي يختتم أعماله اليوم 26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويمثل المعرض فعالية رائدة ومنتدىً بارزاً للتواصل، وتسهم مشاركة البنك فيه مرة أخرى في تعزيز مكانته كجهة داعمة لجهود التوطين ضمن قطاع الخدمات المصرفية، وتوظيف المواهب الإماراتية.

ويركز بنك الفجيرة الوطني على استقطاب المواهب من مواطني دولة الإمارات، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم، وذلك من خلال برامجه الخاصة بالتطوير المهني والتنمية الوطنية، لا سيما برنامج تدريب موظفي الإدارة السنوي، الذي تقام الدورة 12 منه حالياً.

وانطلاقاً من مكانته كجهة توظيف رائدة، يتمثل الهدف الرئيسي في استراتيجية الموارد البشرية لدى بنك الفجيرة الوطني في دعم الطموحات المهنية للشباب من مواطني الدولة، بهدف تأهيلهم لتولي أدوار قيادية ضمن البنك، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات البنك، والإسهام في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها في هذا المجال.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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