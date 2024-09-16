لاحقاً لموافقة مساهمي بنك الفجيرة الوطني من خلال قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2024 وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، أصدر بنك الفجيرة الوطني اليوم بنجاح أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم) كجزء من تعزيز هيكل رأس ماله الذي يدعم أعماله واستراتيجيته التشغيلية وإعادة تمويل الأوراق المالية للشق الأول الإضافي القائم والبالغ 350 مليون دولار أمريكي والذي سيتم تسويته بتاريخ الاستدعاء الأول.

تم طرح الإصدار الجديد بشكل خاص مع حكومة الفجيرة، وتسمح أدوات رأس المال بالتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية، بمعدل تحويل قدره 2.85:1 درهم، خلال فترة عامين من هذا الإصدار.

وعلقت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلة: " يُدرك مجلس الإدارة أهمية المحافظة على مركز رأس مالي قوي ومتوازن وميزانية عمومية متنوعة بشكل جيد لدعم النمو المستقبلي والأداء المستدام على المدى الطويل. إن هذا الإصدار من الشق الأول الإضافي من رأس المال سيعزز مكانة بنك الفجيرة الوطني بشكل أكبر وسيوفر أساساً قوياً للنمو ومواجهة أي تحديات غير متوقعة قد تنشأ عن تطور الاقتصاد العالمي وبيئة التشغيل."

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلًا عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلًا من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Prime-2 / Baa1 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف A-2 / BBB+ من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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