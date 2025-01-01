بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2024 وبعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية، أكمل بنك الفجيرة الوطني اليوم بنجاح تحويله أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم) إلى رأس مال عادي مدفوع بمعدل قدره 2.85:1 درهم، كجزء من تقوية هيكل رأس ماله وتمكين استراتيجيته التجارية والتشغيلية .

وقد علق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً:" يُدرك مجلس الإدارة أهمية الاستثمار المستمر في العلامة التجارية لبنك الفجيرة الوطني وذلك للاستفادة من فرص السوق لتحقيق النمو المستقبلي مع الحفاظ على قوة رأس مال البنك. وقد أدى تحويل الشق الأول الإضافي من رأس المال إلى رأس مال عادي مدفوع إلى تعزيز قاعدة حقوق الملكية العامة للشق الأول من رأس المال بما يتماشى مع آفاق التوسع في النمو واللوائح التنظيمية. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني في العام المقبل، تقوية منصته التشغيلية وتعزيز خلق القيمة واغتنام فرص الأعمال الجديدة ودعم التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ".

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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