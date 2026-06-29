استكمالاً للنجاح الذي حققته مبادرة ترميم وافتتاح المدرسة الوقفية بقرية الهجار في ولاية العوابي، وقع بنك العز الإسلامي وجمعية دار العطاء اتفاقية تعاون جديدة لترميم وتأهيل مدرسة ثانية في ولاية الحمراء، في خطوة تعكس التزام الطرفين المتواصل بدعم التعليم وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة تأهيل وتطوير مدرسة تخدم أكثر من ٢٠ قرية مجاورة في ولاية الحمراء، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة ومحفزة للتعلم، ويعزز فرص الوصول إلى التعليم للأطفال في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الأجيال القادمة.

وقد وقع الاتفاقية كل من المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء، والفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، بحضور ممثلين من المؤسستين.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته مبادرة مدرسة العوابي الوقفية، والتي أسهمت في توفير فرص التعليم المبكر لأكثر من ١٢٠ طفلاً، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المنطقة. وقد شجعت النتائج الإيجابية والأثر المجتمعي الملموس الذي حققته المبادرة الطرفين على توسيع نطاق التعاون للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين في مختلف ولايات السلطنة.

وفي تعليقها على الاتفاقية، قالت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء: "يظل التعليم أحد أهم الأدوات القادرة على إحداث تغيير مستدام وحقيقي في المجتمعات. وقد أثبتت شراكتنا مع بنك العز الإسلامي في مشروع مدرسة العوابي الأثر الكبير الذي يمكن تحقيقه عندما تتكاتف الجهود لتحقيق هدف مشترك. ويسعدنا اليوم أن نواصل هذه المسيرة من خلال ترميم مدرسة جديدة ستخدم الأطفال والأسر في أكثر من عشرين قرية بولاية الحمراء."

من جانبه، قال الفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن التنمية المستدامة تبدأ من الاستثمار في الإنسان وتمكين المجتمعات. وقد أكد نجاح مشروع العوابي أهمية توفير فرص تعليمية تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة مع دار العطاء، نفخر بالمساهمة في إعادة تأهيل مرفق تعليمي حيوي سيخدم الأطفال في نطاق جغرافي واسع، ويسهم في دعم التنمية الاجتماعية طويلة الأمد. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية البنك في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والاستدامة، والتي تركز على تمكين المجتمعات، ودعم التعليم، وتنفيذ المبادرات ذات الأثر المستدام التي تسهم في تحقيق الازدهار للمجتمع العُماني."

ويندرج المشروع ضمن برنامج "تمكين" التابع لجمعية دار العطاء، والذي يهدف إلى دعم المشاريع المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للمجتمعات المحلية. كما يتماشى مع جهود بنك العز الإسلامي الرامية إلى دعم المبادرات التي تعزز النمو الشامل والرفاه المجتمعي والقدرة على التكيف والاستدامة.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الترميم والتأهيل خلال الأشهر المقبلة، لتصبح المدرسة بعد اكتمالها مركزاً تعليمياً مهماً يخدم أبناء ولاية الحمراء والقرى المجاورة لها.

-انتهى-

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