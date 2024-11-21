الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة من شأنها تعزيز حركة التداول على أسهمه المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلن بنك الشارقة اليوم عن تعيين شركة الرمز كابيتال ذ.م.م كموفّر سيولة رسمي. ومن المتوقع أن يؤدي تعيين صانع السوق الجديد دوراً هاماً في تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع حركة التداولات لخدمة المستثمرين المحليين، والإقليميين، والعالميين.

عدا عن كونه أول مصرف في الشارقة يطرح %40 من أسهمه للاكتتاب العام، يُعرَف بنك الشارقة تاريخياً بكونه سباقاً إلى طرح أسهمه للتداول. ففي مستهل انطلاقة سوق أبوظبي للأوراق المالية، كان بنك الشارقة من أوائل البنوك الوطنية التي بادرت بالإدراج في السوق، و إتاحة أسهمها للتداول العام في السوق الثانوية.

على حدّ وصف الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، السيد محمد خديري، فإن تعيين صانع السوق الجديد يمثل خطوة إضافية يكرّس البنك من خلالها التزامه تجاه مستثمريه ومساهميه. فقد قال السيد خديري: "إن إقدامنا على تعيين الرمز كابيتال كصانع سوق لأسهم بنك الشارقة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يوفر أساساً متيناً يستند إليه المستثمرون، ويحيطهم ببيئة مستقرة قائمة على الثقة والاطمئنان، كما يمهد لهم الطريق لجني مردودات متنامية من استثمارهم على المدى الطويل."

وفي إشارة إلى الخطوة التاريخية التي كان بنك الشارقة قد اتخذها بإدراج أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بدايات القرن، ذكر السيد خديري أن الشراكة الجديدة تهدف أيضاً إلى وضع أسهم بنك الشارقة في متناول المزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأضاف السيد خديري قائلاً: "إن من بين أهدافنا تسهيل مشاركة المستثمرين وتفعيل قدرتهم على التداول في أسهمنا، وبالتالي تنويع قاعدة المساهمين إلى جانب تعزيز حضورنا في الأسواق". وعن النتائج المرجوة من تعيين صانع السوق، قال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "من خلال شراكتنا الجديدة مع الرمز كابيتال، سوف يستفيد المستثمرون من تحسّن ملموس في حجم السيولة، مع انخفاض الفروقات السعرية بين العرض والطلب واكتساب تداولات السهم مستويات إضافية من الاستقرار."

تُعرَف شركة الرمز كابيتال ذ.م.م. بكفاءتها في إدارة سيولة الأسواق، ومن المتوقع أن تكتسب تداولات أسهم بنك الشارقة مزيداً من الفاعلية والشفافية، كما أن صناعتها للسوق سوف تجعل أسهم البنك متاحة أمام شرائح واسعة من المتداولين، سواء المؤسساتيين أو الأفراد.

وفي تعليقه على التعيين، قال السيد كريم شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة الرمز كابيتال ذ.م.م: "نحن سعيدون بتعييننا كموفر سيولة لبنك الشارقة الذي يعد إضافة هامة إلى محفظة عملائنا التي تغطي قطاعات مختلفة في الدولة. يعكس هذا التعيين التزامنا الراسخ بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة لعملائنا مع حفاظنا في ذات الوقت على أعلى معايير الحوكمة والشفافية". وعن الدور الذي ستضطلع به شركته، أضاف السيد شعيب قائلاً: "نحن نسعى بشكل مستمر إلى خلق مستويات تداول صحية ومنتظمة والموازنة بين العرض والطلب، ونرحب ببنك الشارقة ونؤكد لمساهميه حرصنا على تنفيذ التزاماتنا على أكمل وجه."

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري في إمارة الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول بنك في الشارقة يقوم بطرح %40 من رأسماله للاكتتاب العام.

نبذة عن الرمز كابيتال ذ.م.م:

تأسست شركة الرمز في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تقدم الرمز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة المالية والتداول بالهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.

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