الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين شركة "كيو لصناعة السوق"، مزود السيولة الرائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مزوداً رئيسياً للسيولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تداولات أسهم البنك وتحفيز فعالية معاملاته، وضمان التقييم العادل لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يأتي قرارنا بتعيين شركة ’كيو لصناعة السوق‘ مزوّداً جديداً للسيولة في إطار التزامنا بضمان تزويد المستثمرين بأسس متينة مع تعزيز ثقتهم في السوق، مما يمهد الطريق لفرص النمو على المدى البعيد. ومن جانب آخر، ستسهم هذه الشراكة في تيسير تداول أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، مما سيؤدي إلى تنويع قاعدة المستثمرين وترسيخ حضورنا في السوق. كما ستوفر هذه الاتفاقية زيادة في السيولة وتقليص فروقات أسعار العرض والطلب، وتحسين استقرار السوق".

من المتوقع أن تعزز شركة "كيو لصناعة السوق"، المعروفة بخبرتها في إدارة سيولة السوق، ديناميكية التداول على أسهم بنك الشارقة بشكل كبير، بما يرسخ مكانة البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويعزز ثقة المستثمرين من خلال تيسير آليات تداول أكثر فعالية وشفافية.

بدوره، قال مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو لصناعة السوق": "نحن مسرورون بإبرام شراكة مع بنك الشارقة والتي تعكس رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تحسين تجربة تداول المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ونحن واثقون بقدرتنا على تعزيز سيولة أسهم بنك الشارقة بشكل فعال، وذلك بفضل تقنياتنا المتقدمة في توفير السيولة وخبرات فريق عملنا المتفاني. ويؤكد هذا التعيين الأخير مكانة شركة "كيو لصناعة السوق" باعتبارها مزودًا رائدًا للسيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ودورها في تقديم معايير جديدة في حلول تعزيز السيولة، مما سيساهم في ديناميكية ونمو الأسواق المالية في أبوظبي".

يذكر أن هذه الشراكة تمثل تجسيداً للنهج الاستباقي لبنك الشارقة في تحسين عوائد المساهمين، وجهوده المستمرة لترسيخ موقعه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



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