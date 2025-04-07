المنامة، البحرين – أعلن بنك السلام عن انضمامه إلى برنامج الابتكار المفتوح، المبادرة المبتكرة المدعومة من قبل صندوق العمل (تمكين) وتديرها شركة برينك الشرق الأوسط، ليكون بذلك أول بنك في البحرين يشارك في هذا البرنامج.

ويهدف برنامج الابتكار المفتوح إلى ربط الشركات الكبرى بالمؤسسات البحرينية الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتطوير حلول تقنية مبتكرة، تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم استدامة القطاع المالي في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والسيد أنور مراد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لبنك السلام، والسيد حسين حاجي الرئيس التنفيذي لشركة برينك الشرق الأوسط. وتضمنت الاتفاقية تعاون بنك السلام مع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختارة لتطوير مشاريع إثبات المفهوم (Proof of Concepts). وسيتولى البنك تمويل واختبار الحلول المبتكرة التي تطرحها هذه الشركات والتي تساهم في مواجهة التحديات الإستراتيجية وتحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

ويتماشى هذا التعاون مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرحت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) قائلةً: "إنّ انضمام بنك السلام إلى برنامج الابتكار المفتوح يشكل خطوة داعمة ضمن التزامنا بتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع التحول الرقمي في البحرين. ومن خلال هذه المبادرة فإننا نتطلع لتقديم فرصة فريدة للمؤسسات البحرينية الناشئة للعمل مع الشركات الكبرى، مما يعزز الابتكار المالي ويخلق قيمة اقتصادية مستدامة في المملكة."

من جانبه، قال السيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لبنك السلام:"يُعد الابتكار أحد المحاور الأساسية في استراتيجية بنك السلام. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية المتقدمة التي تطورها الشركات البحرينية الناشئة لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، وتحسين تجربة الزبائن، ورفع الكفاءة التشغيلية. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر تطورًا للقطاع المالي البحريني."

بدوره، علّق السيد حسين حاجي، المدير الإداري لشركة برينك الشرق الأوسط: "مشاركة بنك السلام في برنامج الابتكار المفتوح تؤكد التزامه بالتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي. من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تدعم الأمن المالي، والأتمتة الذكية، والخدمات المصرفية المخصصة، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات المصرفية."

وسيعمل بنك السلام، من خلال هذا البرنامج، على التعاون مع الشركات الناشئة البحرينية لتطوير حلول تقنية مالية مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة الزبائن الرقمية عبر تقديم خدمات مصرفية ذكية وتفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز أمن المعاملات المالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي لضمان أعلى مستويات الحماية والشفافية. كما يسعى البنك إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية من خلال الأتمتة والروبوتات المالية، مما يسهم في تحسين الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية. إلى جانب ذلك، يركز البنك على تطوير حلول الدفع الرقمي التي تدعم الاقتصاد غير النقدي في البحرين، تعزيزًا لمستقبل مالي أكثر تطورًا وسلاسة.

وستتولى لجنة مشتركة من تمكين وبنك السلام، وشركة برينك الشرق الأوسط مسؤولية اختيار الشركات الناشئة التي ستشارك في البرنامج، على أن يتم تطوير نماذج إثبات المفهوم التي تلبي احتياجات البنك وتواكب تطلعاته في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.

ويمكن للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية التي تقدم حلولًا تقنية مبتكرة للقطاع المالي، إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني https://openinnovation.bh حيث جدير بالذكر بأن الشركات المختارة ستحصل على فرصة الانضمام إلى برنامج تسريع مدته ستة أشهر، يتضمن إرشادًا متخصصًا، وتمويلًا، وفرصة لاختبار الحلول مباشرة مع بنك السلام، إذ تعد هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع مالي رقمي ومستدام في البحرين، وذلك من خلال دعم المؤسسات الناشئة، وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@tamkeen.bh

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

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للتواصل مع فريق الاتصالات التسويقية: media@tamkeen.bh

للاستفسارات العامة: support@tamkeen.bh

مركز الاتصال: 17383333

نبذة عن بنك السلام:

منذ تأسيسه في مملكة البحرين عام 2006، رسّخ بنك السلام مكانته كأحد أسرع البنوك نموًا في المملكة، وأصبح قوة مؤثرة في قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد الإقليمي. ومن خلال الاستفادة من مكانته المالية القوية في القطاع المصرفي، فإن البنك يتمتع بسجل حافل في التقليل من المخاطر والاستجابة بفعالية لتوجهات السوق وذلك كونه يتبنى استراتيجية نمو مرنة وقوية.

وقد اعتمد بنك السلام منهجية رقمية لتلبية احتياجات زبائنه العصرية والمتجددة، وتقديم حلول مالية فريدة وتجربة سلسة للزبائن. ويسعى البنك من خلال اعتماده على البيانات والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي التابعة له، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والمعاملات المصرفية الدولية، وخدمات الخزينة.

إن الميزة التنافسية للبنك تتجسد في تبنيه لمنهج متميز وفريد من نوعه، يُعنى بترسيخ علاقات قوية مع الزبائن، وتعزيز تجربتهم التي تتميز بالتخصيص والسهولة والكفاءة، مما يُؤدي لتأصل الطابع الإنساني في جذورها. وعليه، يفخر بنك السلام بفلسفته المتمحورة حول الحلول المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الزبائن المالية التي تقع في قلب عملياته.

وبنسبة بحرنة تصل إلى 92%، يعتبر بنك السلام موظفيه أكثر الأصول قيمة له. ولذلك يحرص البنك على صحتهم وسلامتهم، وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة للتميز في عملهم عبر منحهم فرصاً تدريبية من شأنها أن تُساهم بخلق قوة عاملة ملهمة ومُتفانية تحقق التميز. كما يُعزز بنك السلام ثقافة الابتكار عن طريق خلق بيئة عمل نشطة وتعاونية للغاية، تحتفي بالإنجازات الجماعية. ومن منطلق إحداث تغييرات إيجابية عبر تشجيع ثقافة المسؤولية الاجتماعية الداخلية، يلتزم بنك السلام بدعم السلامة الاجتماعية والمالية للمجتمع، حيث يتم دعم هذه الجهود بالشغف المشترك بين البنك والموظفين لتأسيس علاقات عميقة مع الزبائن، لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المالية بطريقة مستدامة.

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