في حفل خاص وبمشاركة حضور بارز

الدوحة-قطر، احتفل بنك الريان، أقدم مصرف إسلامي في المملكة المتحدة وأكثرها نجاحًا، يوم الخامس من يوليو بافتتاح مقره الرئيسي الجديد في لندن في فعالية ضمت حضوراً من كبار الشخصيات من مجموعة مصرف الريان يترأسهم الشيخ/ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان ش.م.ع.ق، والسيد/ فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان والسيد ومايكل ويليامز، رئيس مجلس إدارة بنك الريان ش.ع.م. وتحدث كلاهما عن التأثير التحويلي الذي سيحدثه المكتب الرئيسي الجديد في جمع فريق عمل البنك في لندن معا لأول مرة لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

كما حضر حفل الافتتاح سعادة السيد/ فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وعدد من العملاء الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة من كل من بنك الريان (المملكة المتحدة) والبنك المالك من قطر مصرف الريان.

تُجدر الإشارة إلى أن المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر والكائن في ستراتفورد بليس دبليو وان سي، مساحته تبلغ 10,000 قدم مربع ويتألف من خمسة طوابق، وتم شراؤه في عام 2022، ومن ثم خضع إلى تجديدات كبيرة وفق مواصفات عالية ليقدم مساحة مكتبية عصرية الية المعايير ومرافق من الدرجة الأولى للعملاء مع الحفاظ على طابعه المعماري العريق.

في هذه المناسبة، تحدث الشيخ/ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، قائلاً: "يمثل افتتاح المقر الرئيسي الجديد علامة بارزة في رحلتنا ويعزز مكانة بنك الريان باعتباره الرائد في مجال التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة. ويسرنا أن هذه المساحة المكتبية من الدرجة الأولى، ستجمع كل الموظفين في لندن تحت سقف واحد لأول مرة وهو أمر بالغ الأهمية من أجل تعزيز روح التعاون والتآزر وكل ذلك لخدمة عملائنا على أفضل وجه". وأضاف: ""إنَّ التقدم الملحوظ الذي يحرزه بنك الريان يُعد دليلاً على التزام المجموعة الراسخ بالتميز وسنظل ملتزمين بدعم البنك وجميع العاملين به في سعيهم نحو الابتكار ورسم معايير جديدة."

ومن جهته قال السيد/ فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: "يعد افتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في لندن إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة مصرف الريان، حيث يرسخ مكانتنا كمؤسسة مالية بارزة. ويجسد هذا المرفق المتطور عزمنا على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا الكرام. ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، فإننا نعزز وجودنا الدولي وقدراتنا على تلبية احتياجات عملائنا من قطر والعالم. كما يجسد هذا المرفق المتطور تفانينا في تقديم خدمة وتميز لا مثيل لهما لعملائنا الكرام"

وبدوره صرح السيد/ مايكل ويليامز، رئيس مجلس إدارة بنك الريان، قائلًا: "يُعد المقر الرئيسي الجديد أكثر من مجرد مساحة مُبهرة للحواس، فالمقر يمثل علماً بارزاً للمجموعة ويُثبت التزامنا بالنمو وحرصنا على خدمة عملائنا بأقصى درجات التفاني. وهذه الخطوة تأتي مكملة للنمو القوي الذي شهدته عمليات البنك، إذ حققنا أداءً ماليًا قياسيًا في العام الماضي، مدفوعًا بتركيزنا الاستراتيجي الجديد على الخدمات المصرفية التجارية وخدمات العملاء المميزين. وبناء عليه، يسرنا أن نؤكد أننا في وضعٍ يؤهلنا لمواصلة النمو وجني المكاسب التي ستحققها كل من استراتيجيتنا الجديدة ومقرنا الرئيسي الجديد."

تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي الجديد للبنك سوف يقدم الخدمات المصرفية التجارية وخدمات العملاء المميزين. وسوف يضم جميع موظفيه تحت سقف واحد وسيعمل كقاعدة رئيسية لعمل مجلس إدارة البنك وفرق الإدارة التنفيذية. ومن المقرر كذلك أن يعمل المقر كموقع عمل إضافي لموظفي البنك المالك مصرف الريان، كما سيتيح للموظفين من مكتب عمليات البنك في برمنجهام العمل منه أو عقد الاجتماعات فيه؛ كما يتميز المبنى بوجود صالة متميزة حصرياً للعملاء بها شرفة رائعة ذات إطلالات بهية على حي ويست إند الراقي في قلب العاصمة لندن.

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-انتهى-

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