الدوحة-قطر: يفخر بنك الريان بالإعلان عن إطلاق تطبيق الريان جو، وهو تطبيق مصرفي عبر الجوال مصمم لإضفاء قيمة مضافة على تجربة العملاء مع الحفاظ على التزام البنك الراسخ بالمبادئ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتماشى هذا الإنجاز مع الرؤية الاستراتيجية للبنك لتقديم تجربة عملاء سلسة وسريعة وآمنة.

وفي الإصدار الأول من التطبيق، يمكن للعملاء إدارة حساباتهم دون عناء وتحويل الأموال بشكل أسرع وإدارة بطاقتهم بشكل أسهل. ولتعزيز الأمن الرقمي، يشتمل الريان جو على المصادقة البيومترية ورمز المرور الشخصي لتفويض المعاملات.

في هذا السياق، أكد السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإطلاق ، قائلاً: "يمثل تطبيق "الريان جو" التزامنا بإعادة تعريف الصيرفة الإسلامية لعصرنا الحديث. إنها خطوة هامة في رحلة النمو، تعتمد على أحدث التقنيات لتقديم تجربة مصرفية أسرع وأكثر أمانًا ومرونة. ومع استمرارنا في الابتكار، يظل عملاؤنا في صميم كل ما نقوم به، ويعد هذا التطبيق شهادة على رؤيتنا في بناء بنك جاهز للمستقبل ومتمحور حول العملاء. معًا، نصنع مستقبل الصيرفة الإسلامية

من جهته، تحدث السيد حسام عيتاني، رئيس قطاع التحول لمجموعة بنك الريان: "ان إطلاق تطبيق "الريان جو" يعد خطوة محورية في مسيرة تحولنا، فهو ليس مجرد خطوة نحو الصيرفة الإسلامية الحديثة، بل قفزة جريئة نحو مستقبل مدعوم بأحدث التقنيات. وهذا الإصدار الأول ليس سوى البداية، فنحن ملتزمون بالتحسين المستمر ل الريان جو لإضافة معايير تطورية الى تجربة العملاء".

وسيظل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال الحالي قيد التشغيل خلال الطرح التدريجي لتطبيق الريان جو حيث يقوم البنك بتحسين المنصة الجديدة بناء على رؤى المستخدمين. اننا نرحب بتعليقات العملاء على الريان جو من خلال ميزة المراسلة الفريدة في التطبيق.

تجدر الإشارة الى إن تغيير هوية البنك من "مصرف الريان" إلى " بنك الريان" يمثل مرحلة جديدة في مسيرة البنك، ولكنه يفضل عريقا في الصيرفة الإسلامية، حيث يثابر ملتزمًا بمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع منتجاته وخدماته، بما في ذلك ميزات تطبيق "الريان جو" المبتكرة، الذي يجسد روح الصيرفة الحديثة المتمحورة حول العملاء.

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