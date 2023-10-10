230 فلساً سعر الاكتتاب.. بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وعلاوة اصدار 130 فلساً

26.1 مليون دينار قيمة الزيادة و الخميس 26 أكتوبر 2023 تاريخ الاستحقاق للمشاركة في الاكتتاب

جاسم مصطفى بودي: الزيادة تعزز قاعدة رأس المال ومتابعة فرص النمو المستقبلي وتوفير خدمات متميزة تواكب تطلعات العملاء.

بعد حصوله على كافة الموافقات الرقابية، أعلن بنك الخليج عن فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023إلى يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.

وكان بنك الخليج قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار كويتي، وذلك من خلال إصدار 260,869,565 سهماً عادياً جديداً بقيمة 230 فلس للسهم الواحد، شامل القيمة الإسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلس لكل سهم، الأمر الذي سينتج عنه زيادة قاعدة رأس مال البنك بمبلغ 60 مليون دينار كويتي. يذكر أن بنك الخليج قد قام بتعيين كامكو إنفست مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب، فيما يقوم البنك أيضاً بدور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ جاسم مصطفى بودي: "أن الزيادة تستهدف تعزيز قاعدة رأس المال للبنك ونسب كفاية رأس المال الرقابي، فضلاً عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجيته”.

وأشار السيد / جاسم مصطفى بودي إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل، وتوفير خدمات مصرفية متميزة تواكب وتلبي متطلبات وتطلعات العملاء.

ونوه إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنك 16.1% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9%, كما في 30 يونيو 2023، وكلاهما أعلى من المتطلبات الرقابية. وبالتالي، سيعزز إجمالي العائدات من زيادة رأس المال المرتقبة من نسب رأس المال الرقابي للبنك، لافتا إلى أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بتصنيف في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

وفي ختام تصريحاته، عبر السيد / جاسم مصطفى بودي عن شكره إلى كافة الجهات الرقابية على تعاونهم في انجاز الموافقات اللازمة لإتمام عملية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وهم بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت وكذلك وزارة التجارة والصناعة.

هذا وتتوافر نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب على المواقع الخاصة بالبنك ووكلاء الاكتتاب،www.e-gulfbank.com و www.kamcoinvest.com، على أن يتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب www.ipo.com.kw الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.

بيانات الاكتتاب

تاريخ بدء فترة الاكتتاب: الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023

تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب: الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023

سعر الاكتتاب: 230 فلس (مائتان وثلاثون فلساً كويتي) لكل سهم إصدار (شاملة القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار)

مدراء الإصدار ووكلاء الاكتتاب: كامكو إنفست وبنك الخليج

منصة الاكتتاب: www.ipo.com.kw

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