بعد استكمال الموافقات الرقابية.. تدير أصولاً بقيمة 3.2 مليارات دولار

جاسم مصطفى بودي: سعداء بإطلاق الشركة الجديدة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية للعملاء

كافة الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها البنك ستنتقل تحت مظلة الذراع الاستثمارية الجديدة

وليد خالد مندني: بنك الخليج يواصل تعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي

حرصنا على انتقاء الكوادر البشرية وفقاً لمعايير قياسية.. ونسبة العمالة الوطنية من الأعلى في قطاع الاستثمار الكويتي

بحصوله على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال، يكون بنك الخليج قد استكمل كافة الموافقات الرقابية لإطلاق أعمال شركة الخليج كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية)، لتكون ذراعاً استثمارية مملوكة بالكامل من البنك، برأسمال 10 ملايين دينار.

وبعد موافقة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، فقد حصل بنك الخليج على موافقة هيئة أسواق المال، لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار "انفست جي بي"، لممارسة أنشطة الأوراق المالية، المتمثلة في مدير محفظة استثمار، ومستشار استثمار، وأمين حفظ ومراقب استثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب، ووسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد / جاسم مصطفى بودي:" سعداء بإطلاق شركة الخليج للاستثمار "انفست جي بي" رسمياً بعد استكمال كافة الموافقات الرقابية، لتباشر أعمالها في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية، التي تلبي طموحات وتطلعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال فريق عمل متميز يتمتع بقدر عال من الخبرة والاحتراف.

وأشار السيد / جاسم مصطفى بودي إلى أن الشركة الجديدة ستباشر أعمال في إدارة أصول يتجاوز حجمها مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 3.2 مليارات دولار أميركي)، منوهاً إلى أن كافة الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها البنك ستنتقل تحت مظلة الذراع الاستثمارية الجديدة.

وعبر السيد/ بودي عن شكره إلى كافة الجهات الرقابية على تعاونهم في انجاز الموافقات اللازمة لتدشين أعمال الشركة وهم: بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج كابيتال للاستثمار "انفست جي بي" السيد / وليد خالد مندني :" يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائه من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر".

وأشار إلى أن بنك الخليج حرص على انتقاء الكوادر البشرية في شركة الخليج للاستثمار بعناية فائقة، وفقاً لمعايير قياسية، تضمن قدرة الشركة على المنافسة بكفاءة عالية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن نسبة الكوادر الوطنية في الشركة يتجاوز 70% مما يعد من أعلى معدلات " التكويت" في قطاع الاستثمار الكويتي، فيما تصل نسبة النساء من إجمالي موظفي الشركة إلى 40%، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية بنك الخليج التي تضع توطين الوظائف وتمكين المرأة في مقدمة ركائزها.

يذكر أن بنك الخليج يعد أحد البنوك الرائدة في الكويت، بإجمالي موجودات بلغت نحو 7 مليار دينار كويتي، كما في نهاية سبتمبر 2023 ويحظى بتصنيفات مرموقة عند المرتبة “A” من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

ويقدم بنك الخليج يقدم لعملائه حلولاً استثمارية مبتكرة، منها خدمة "وايز" - المنصة الاستثمارية الرقمية الأولى في السوق الكويتي- والتي توفر فرصاً استثمارية متميزة للعملاء لبدء الاستثمار في الأسواق العالمية المختلفة، وبشكل يتيح للعميل إمكانية الوصول إليها بكل سهولة ومتابعة أداء استثماراته من أي مكان وفي أي وقت.

كادر 1

"انفست جي بي" في سطور

10 ملايين دينار حجم رأس المال

3.2 مليارات دولار حجم الأصول المدارة

70% نسبة العمالة الوطنية

40% نسبة النساء من إجمالي الموظفين

كادر 2

هاني العوضي رئيساً تنفيذياً ل "انفست جي بي"

في إطار سياسته لتعزيز المواهب الوطنية في المناصب القيادية، وافقت هيئة أسواق المال على تعيين السيد/ هاني العوضي رئيساً تنفيذياً لشركة الخليج كابيتال للاستثمار "انفست جي بي"، علماً أن العوضي يشغل حالياً منصب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج، ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاستثمار محليًا ودوليًا.

وقبل انضمامه إلى بنك الخليج، شغل العوضي منصب رئيس الصناديق المدارة والرئيس بالإنابة لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC)، حيث أدار الاستثمارات الدولية في صناديق التحوط والأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، وغيرها. كما شغل العوضي عدة مناصب قبل ذلك في مؤسسات وشركات كبرى محليًا ودوليًا.

من خلال معرفته الواسعة في إنشاء محفظة الاستثمارات البديلة وتنفيذها ومراقبتها، ساعد العوضي أيضًا في إنشاء وصيانة أحد أكبر ثلاثة برامج استثمارية لصناديق التحوط في المنطقة. محليًا، شارك أيضًا في الإدراج الناجح لشركة شمال الزور في بورصة الكويت.

يشغل العوضي عدة مناصب في مجالس إدارات مختلفة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية فرانك جي زارب للأعمال في جامعة هوفسترا.

#بياناتحكومية

#بياناتشركات

- انتهى -